Inglaterra elimina a Colombia en penales

Inglaterra logró hoy la clasificación para cuartos de final del Mundial de Rusia tras eliminar a Colombia en la tanda de penaltis. Un fallo del sevillista Carlos Bacca en el noveno lanzamiento permitió al inglés Eric Dier lograr el penalti definitivo que les daba su primer pase a cuartos desde 2006. Antes, Colombia había forzado la prórroga en el minuto 93 gracias a un tanto de cabeza de Yerri Mina. Inglaterra se medirá por una plaza en semifinales contra Suecia, que venció a Suiza por 1-0.

