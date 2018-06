Inglaterra quiere confirmar su candidatura mundialista derrotando a la poderosa Bélgica.

Este jueves desde las 2:00 pm de Venezuela se cierra la acción del grupo G del Mundial Rusia 2018 con el encuentro entre Bélgica e Inglaterra que definirá al primer y segundo lugar de la zona. El juego se llevará a cabo en el Estadio de Kaliningrado y los ingleses los principales favoritos para conseguir la victoria lo que se paga a una cuota de + 196. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar todas las cuotas y pronósticos para este y otros encuentros del Mundial de Rusia 2018.

La situación de ingleses y belgas en el grupo G es igualadísima. Ambas tienen seis puntos, con ocho goles a favor y dos en contra. Así que, en caso de acabar en empate su enfrentamiento del jueves, habría que acudir a las tarjetas. Bélgica lleva tres amarillas e Inglaterra dos, por lo que los ingleses lideran ahora el grupo.

El último amistoso que tuvieron ambos conjuntos fue hace mucho tiempo atrás, más precisamente en junio del 2012. En aquella oportunidad, Inglaterra ganó 1-0. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro entre Bélgica e Inglaterra parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de + 240.

El entrenador Gary Southgate mantendrá el sistema 3-5-2 que ha venido trabajando desde que asumió el cargo hace varios meses atrás. Eso sí, los ingleses deben tener cuidado en defensa, siendo imperativo que protejan sus bandas del explosivo ataque belga. Lo ideal es que los zagueros Maguire, Stones y Walker siempre anticipen y que se junten con los laterales-volantes Young y Trippier. Otros dos jugadores claves para Southgate son el volante ancla Henderson y el dinámico Lingard, quien tiene mucho desequilibrio con el balón. Arriba, Kane sigue siendo un delantero top y lidera a los artilleros en este Mundial 2018 con un total de cinco anotaciones, quien tiene que aparecer más el veloz e intermitente Sterling que podría ceder su lugar a Marcus Rashford si no tiene una buena jornada.

Por otra parte, las alarmas se encendieron en la selección de Bélgica, a pesar de la goleada por 5-2 ante Túnez, pues sus referentes al ataque como Romelu Lukaku y Eden Hazard terminaron lesionados por un problema en el ligamento externo del tobillo izquierdo y un golpe en la pantorrilla, respectivamente. Sin embargo, su director técnico Roberto Martínez no se mostró preocupado al término del partido, ya que aseguró que serán examinados inmediatamente, y a pesar de que su resultado sea satisfactorio, no los tomará en cuenta para enfrentar a Inglaterra en el último duelo del Grupo G. Los dirigidos por Roberto Martínez no son favoritos para ganar el partido y que lo consigan se paga a una cuota de + 201. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar todas las cuotas y pronósticos para este y otros encuentros del Mundial de Rusia 2018.

Quien ocupe el primer lugar del grupo G enfrentará en octavos al segundo lugar del grupo H que se pelean Colombia, Senegal y Japón mientras que el segundo lugar enfrentará al primero de esa misma zona.

