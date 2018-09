INGLATERRA: Transformista pedófilo violó a 4 reclusas en cárcel de mujeres donde fue detenido

INGLATERRA.- Uno prisionera transgénero acusado de violar a una mujer fue enviado a una prisión femenina donde asaltó indecentemente a cuatro presas. Alias “Karen White”, de 52 años, fue enviada a la cárcel a pesar de que era una delincuente sexual y pedófila condenada.

Todas sus ofensas anteriores habían sido cometidas cuando era un hombre, y White no había tenido cirugía de reasignación de género cuando fue a la prisión New Hall, solo para mujeres, cerca de Wakefield, West Yorkshire, Inglaterra, donde tuvieron lugar los nuevos ataques sexuales.

White fue puesta bajo custodia en la Prisión New Hall. Y mientras estaba encerrada allí, aprovechó la oportunidad de vivir junto a las reclusas para llevar a cabo más ataques sexuales.

White había estado viviendo como un hombre llamado David Thompson antes de que él comenzara a identificarse como mujer.

El caso podría llevar a una revisión de las reglas para tratar con los reclusos transgénero en el sistema penitenciario inglés.

Fuente: DailyMail

