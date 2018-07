Inglaterra y Suecia quieren estar entre los cuatro mejores de Rusia 2018.

El próximo sábado, día 7 de Julio, a las 16:00 horas, Suecia e Inglaterra, buscaran una plaza en las semifinales de Rusia 2018. El partido se disputará en el Samara Arena, con capacidad para 40.000 espectadores. Encuadrados en el llamado “cuadro fácil”, ambas selecciones, lucharan para enfrentarse al ganador del Rusia vs Croacia. Inglaterra parte como gran favorita para ganar este partido y que lo consiga se paga a una cuota de 1.95. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros encuentros del Mundial de Rusia 2018.

Inglaterra pudo por fin celebrar una tanda de penales en una Copa Mundial de la FIFA: tras igualar 1-1 eliminó a Colombia en el estadio del Spartak de Moscú y avanzó a los cuartos de final de Rusia 2018. ¿Será este el torneo que le permita levantar un título que se le resiste desde 1966?

Inglaterra formó parte del Grupo G, junto con Bélgica, Túnez y Panamá, iniciando la primera jornada enfrentando a Túnez en la Volgogrado Arena, a quienes lograron vencer de último minuto por 1-2, con dos anotaciones de Harry Kane. El segundo encuentro fue muy diferente, contó con una gran victoria sobre Panamá por 6-1, en encuentro jugado en Nizhni Nóvgorod, donde destacan las anotaciones de John Stones, Jesse Lingard y el hattrick de Kane. Por último, los ingleses enfrentaron a Bélgica, para definir al líder del Grupo G, sin embargo, los ingleses cayeron 0-1, finalizando como segundo lugar, con 6 unidades y diferencia de +5 goles. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de 3.30.

Suecia conformó el Grupo F, junto con México, Corea del Sur y con el campeón defensor Alemania. Inició en la primera jornada enfrentando a Corea en Nizhni Nóvgorod donde se impuso 1-0 gracias a un gol de penal convertido por Andreas Granqvist. El segundo encuentro se selló con derrota 1-2 sobre la hora ante Alemania mientras que el encuentro ante México fue favorable en todos los aspectos a los europeos, quienes finalizaron con la victoria de 0-3 con anotaciones de Ludwing Agustinsson, Granqvist de penal y un autogol de un defensor mexicano. Con este resultado los suecos se colocaron a la cabeza del grupo, con 6 puntos y una diferencia de +3 goles.

Suecia inició la Fase final de la Copa del Mundo disputando un duro juego ante su similar de Suiza. Los suecos fueron dominados la mayor parte del encuentro, pero el orden que caracteriza a los dirigidos por Janne Andersson, fue suficiente para resistir sin recibir anotaciones. Al minuto 66 Emil Fossberg remató desde la media luna y con fortuna para los suecos, un defensor contrario desvió ligeramente el balón, cambiando la trayectoria del disparo, mandando el balón al fondo de las redes, siendo este el único movimiento en el marcador. Los suecos no son favoritos para ganar este partido y que lo consigan se paga a una cuota de 4.80. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros encuentros del Mundial de Rusia 2018.

El holandés Bjorn Kuipers será el árbitro principal del juego y será asistido por sus compatriotas San Van Roekel y Erwin Zeinstra.

