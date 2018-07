Inhumano! Denuncian que en el Zulia el racionamiento eléctrico de 4 horas paso a 6 en menos de una semana

Se acerca la hora, sean las 3 de la tarde, las 7 de la noche o la 11 de la noche, los zulianos dejan de hacer sus actividades, si están en la calle corren a sus viviendas a apagar todos sus arterfactos eléctricos y esperar el apagón gubernamental, de acuerdo al cronograma de apagones “programados” por la coporación eléctrica que controla todo desde Caracas, la capital de ese país sudamericano.

Para quienes no conocen sobre el Estado Zulia, es el mismo en el que a principio del siglo XX, se descubrió el primer pozo petrolero el Zumaque I, que aún hoy sigue activo. La producción petrolera venezolana estuvo abastecida por el estado del sol, durante décadas hasta que fue descubierta y se comenzó a explotar la faja petrolífera del Orinoco.

Una vieja canción popular de esa zona dice: “acabaron con la plata y se echaron a reir”… pues este estado fue el primero en tener calles iluminadas con electricidad en su capital Maracaibo.

En la actualidad Maracaibo es el lugar que sufre mayor cantidad de apagones, que de acuerdo con los expertos indpendientes se sucede por falta de generación termoeléctrica, falta de mantenimiento en las líneas de trasmisión y subestaciones de distribución, falta de inversión, etc. En el otro lado de la opinión sobre la situación el gobierno alude a sabotajes y una guerra económica. sic

Los zulianos sufren las penurias de bajones de electricidad, bajo voltaje pues los 220v no llegan ni a 170 y a veces ni a eso, según los usuarios, apagones programados que inicialmente se anunció que serían de 4 horas pero han pasado de acuerdo a los ciudadanos de las 6 horas y mucho más.

Corpoelec pública a diario desde el pasado lunes un cronograma de racionamiento eléctrico, que comprende cuatro bloques:

11.00 am a 3.00 pm.

3.00 pm a 7.00 pm.

7.00 pm a 11.00 pm.

11.00 pm a 3.00 am.

Los usuarios denuncian que este plan no se cumple y que muchos sectores quedan a oscuras varias veces al día más de 4 horas

Algunos comentarios de usuarios al respecto:

via @teachermichaels: sierra maestra nuevamente sin electricidad luego de una madrugada completa sin electricidad calle 12 #Corpoelec — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 8 de julio de 2018

via @casg_83: @alsisespina El milagro sin luz nos llego a las 4:30 AM y nos la quitaron a las 8:30 q desgracia — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 8 de julio de 2018

via @rrca67: @DouglasM1820 general no es yo tengo solo 110 las 220 se fue hace 15 minutos — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 8 de julio de 2018

via @Liliana52: Fase 220 caída en #Maracaibo sector la lago

Dios que ineficiente… y CorpoelecZulia_ como si no fuera con ellos! — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) 8 de julio de 2018

