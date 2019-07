Innovación económica y tecnología al implementar el Bitcoin como nuevo método de pago en los casinos online

Muchas personas, amigos y familiares disfrutan de los juegos de casinos desde casa aprovechando las ventajas que arroja este tipo de páginas webs. Muchos lo juegan para solo salir de la monotonía; pero otros son verdaderos fanáticos, tanto así, que son muy exigentes con los servicios que dicho portal ofrezca.

Por tal motivo, las casas de apuestas online siempre andan en la búsqueda de nuevas maneras de mantener entretenido al jugador brindándole nuevas experiencias en juegos y en tecnología. Las criptomonedas representan la innovación económica y tecnología que reclaman los verdaderos amantes de los casinos online.

Por tal motivo las plataformas de casinos online, y hasta establecimientos dedicados a los juegos de apuestas, están añadiendo a las monedas virtuales como nueva forma de pago. Estas innovaciones también van relacionadas con el marketing digital. La plataforma de casinos https://www.ruleta-casino.info/ acepta esta peculiar moneda porque les conviene que los jugadores apuesten mucho dinero en sus ruletas y los mismos no se den cuenta de lo hecho.

Al igual que hay casinos bitcoin, existen otros tipos de estrategias de marketing para atraer a jugadores. Tal es el caso de https://www.bonosindeposito.org/ que es un sitio de juegos de casinos, pero sin arriesgar tu dinero pero incitándote a apostar dinero real.

Los casinos bitcoin realizan grandes ofertas solo si se apuesta en bitcoin. Si averiguamos el precio del Bitcoin actual, el mismo ronda entre los 12 mil dólares. Es decir, que el jugador arriesga todo ese dinero sin darse cuenta ya que la psicología del casino le hace crear que solo apostó 1 bitcoin, que eso no representa nada, y con el ambiente, la adrenalina y la emoción, el usuario no se percata de cuánto dinero le está dejando a la suerte.

Si bien, las monedas virtuales no han sido tan aceptadas por la sociedad ni tampoco han demostrado una estabilidad, estos dos factores hacen que el Bitcoin no sean de fiar por los grandes magnates de las finanzas. Pero para Facebook, las criptomonedas representan la innovación económica que nadie se esperaba, por tal razón, se encuentran trabajando para sacar su propia criptodivisa para el año 2020. El creador de la mayor red social del mundo, Mark Zuckerberg, ha contratado a un equipo de experto para el desarrollo de su nueva criptomonedas, ya que el mismo ve el potencial que tiene esta forma de pago.

En la actualidad, el Bitcoin busca demostrar su fortaleza para introducirse de lleno en la bolsa de valores y en los mercados del mundo, y la introducción en los casinos online es un gran paso para que inversores y empresarios empiecen a tomar en cuenta a esta moneda.

