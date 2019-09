Insólito! Falleció el abuelo de Paris Hilton y solo dejó el 3% de su fortuna en herencia a familiares

Quién en vida fuera el contructor y director de la cadena de hoteles más conocida del mundo, Barron Hilton, falleció de causas naturales a los 91 años, en los últimos años su marca fue conocida más por su nieta que por los hoteles, pero lo más raro, insólito e impresionante para muchos es que no le dejó su fortuna a sus familiares, pues el 97% será para la beneficencia.

En 2007, el empresario anunció su decisión de, al igual que hizo su padre, dejar el 97 % de su fortuna a la Fundación Conrad N. Hilton, dedicada a obras filantrópicas. El restante 3 %, que aún supone una cuantiosa cantidad de millones de dólares, quedará para sus herederos, entre los que se cuentan ocho hijos, 15 nietos —Paris y Nicky Hilton entre ellos— y cuatro bisnietos.

Al final del día tal vez no sea tan asombroso, se conocen casos de millonarios que al llegar al ocaso de su vida, se dan cuenta que vivieron acumulando dinero y que estuvieron signados por una vida crematística, luego, piensan en donar su dinero para sentirse mejor en el momento de su muerte.

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr

