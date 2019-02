INSÓLITO! El delincuente prófugo Rafael Ramírez ahora quiere ser presidente, AUDIO

Oculto, en algún paraiso fiscal donde esconde la cuantiosa fortuna amasada robando a Venezuela durante la década que estuvo como presidente de PDVSA, el delincuente prófugo Rafael Ramírez ahora ha decidido luego de la quinta botella de wiskey de $USD 3000 campaneando el vaso que él es la mejor opción para dirigir a Venezuela.. créanlo o nó esto fue lo que dijo..

Ramírez considera que es capaz de desmostrar su inocencia tras las acusaciones por corrupción en Pdvsa. “Todo lo que se me acusa es una patraña política”, reafirmó el vocero chavista. “Estoy dispuesto a ir y defender nuestra gestión y lo que hicimos con Chávez”, agregó.

“No le tengo miedo a una justicia cierta porque estoy convencido de que mi gestión estuvo en el marco de la ley”, recalcó Ramírez. “Ahora, si se va a desatar una persecución contra los chavistas, no le auguro estabilidad a nuestro país por muchos años”, pronósticó.

Al ser cuestionado sobre si participaría en unas elecciones libres, Ramírez contestó: “Sin duda alguna estaría allí porque creo que la posición progresista en el país ha sido vapuleada por Nicolás Maduro, quien le ha hecho un terrible daño al chavismo y al socialismo”.

Rafael Ramírez, a pesar de ser señalado por diversas corrientes políticas en el país cree estar “en la capacidad de rescatar lo mejor de nuestros objetivos, lo mejor de nuestra propuesta”.

Dadas las condiciones, presentaré mi candidatura por el chavismo para la presidencia https://t.co/DxB1uqZ8HM

— Rafael Ramirez (@RRamirezVE) January 31, 2019

