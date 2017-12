Intentos de saqueos, lacrimógenas y al menos 9 detenidos en Ciudad Bolívar

La Policía del Estado Bolívar le disparó lacrimógenas a la gente, que respondió con piedras

Este lunes fueron detenidas nueve personas en medio de un intento de saqueo en Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

Pableysa Ostos, corresponsal en el estado, indicó que el hecho ocurrió en un local situado frente a la redoma del psiquiátrico, en el muncipio Heres.

Advirtió que la situación en el lugar es tensa. La gente han intentado saquear y la Policía del Estado Bolívar ha disparado bombas lacrimógenas.

Las personas han respondido con piedras.

Organismos de seguridad afirmaron que en el lugar se realizaba una entrega “controlada” de bebidas alcohólicas por parte de la dueña de un local.

#Bolívar #25Dic 6:15 pm | Funcionarios de la GNB detuvieron a 9 personas cuando intentaban saquear un local ubicado frente a la redoma del psiquiátrico en el municipio Heres. — Pableysa Ostos (@PableOstos) 25 de diciembre de 2017

#25Dic La situación en Ciudad #Bolívar es tensa. Han intentado saquear,la PEB ha lanzado bombas lacrimogenas y las personas han respondido con piedras.

Ya van 9 detenidos. El patrullaje se mantiene en las calles por efectivos estadales y de la GNB – 6:43 pm — Pableysa Ostos (@PableOstos) 25 de diciembre de 2017

#25Dic Hace minutos hubo un conato de saqueo en los alrededores de la Redoma del Psiquiatrico de #CiudadBolivar. GNB en el sitio pudo evitarlo. Varios detenidos. En estos momentos hay despliegues militares en varias zonas del Municipio Heres 6:25 PM. Foto @Watcher_Ven pic.twitter.com/4wiVrpfeol — Jesus M. Hernandez (@JesusMHD) 25 de diciembre de 2017

#25Dic 6pm tensión en #CiudadBolivar ante posibles saqueos. La GN se mantiene en la calle resguardando los negocios. En la redoma del psiquiátrico hay gente que lanza piedras a los guardias y estos responden con lacrimógenas. Todavía no han saqueado ningún local. — Oriana Faoro (@OrianaFaoro) 25 de diciembre de 2017

6:36 PM #CiudadBolívar PEB lanzó lacrimógenas para intentar dispersar a las personas que corrieron hacia el comercio chino que trataron de saquear más temprano. — Oriana Faoro (@OrianaFaoro) 25 de diciembre de 2017

Situación alterada en #CiudadBolivar. La GNB ha salido a la calle a custodiar abastos ante posibles saqueos. En la Av Germania la gente está lanzando piedras a los que circulan. Via @Watcher_Ven #25Dic 6:22 pm — Jesus M. Hernandez (@JesusMHD) 25 de diciembre de 2017

Intentos de saqueos, lacrimógenas y al menos 9 detenidos en Ciudad Bolívar was last modified: by

Loading...

Intentos de saqueos, lacrimógenas y al menos 9 detenidos en Ciudad Bolívar

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):