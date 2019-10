IRLANDA: En su entierro sorprende a todos, pidiendo que lo dejen salir del ataúd

IRLANDA.- Shay Bradley, un veterano de la Fuerza Aérea irlandesa fallecido el 8 de octubre, ‘reclamó’ que estaba vivo mientras se oficiaba el pasado sábado su funeral en Kilmanagh (Leinster, Irlanda), según se aprecia en un video compartido en las redes sociales.

En las imágenes se observa cómo tras oírse el sonido de una gaita, se escucha a través de un altavoz un audio grabado de antemano en el que el difunto dice «hola» varias veces y simula golpear el ataúd.

«¿Dónde diablos estoy? Déjenme salir, ¡está oscureciendo aquí!», se oye decir a Bradley, lo que provoca la risa de algunos de los asistentes al sepelio.

Acto seguido se escucha cómo el hombre pronuncia una serie de palabras malsonantes antes de cantar una canción con la que se despide de sus seres queridos.

Funeral in dublin yesterday he's alive pic.twitter.com/j18uFJ5aA4 — Lfcgigiddy1122 (@lfcgigiddy1122) October 13, 2019

En : Insólito