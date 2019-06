Isaac M. Hernández Álvarez: VOLVER A EMPEZAR

VOLVER A EMPEZAR

Muchos partidos políticos y quienes forman los posibles grupos de gobierno están aún haciéndose la pregunta de que se pudo hacer mejor para ganar las elecciones o, al menos, para no haberlas perdido.

Una vez finalizadas las elecciones de su municipio, provincia o comunidad, se encuentran inmersos en los procesos de negociación política o composición de las estructuras de gobernabilidad según sea el caso, victoria o derrota.

En la política tradicional y en la política online unos ganan y otros pierden, pero las explicaciones o las excusas pueden ser muy diferentes según sea el bando de donde provengan.

Llegan momentos de dimisiones, de tomas de posesión, de alegría y de llanto, pero así es la política donde ganar no es siempre sinónimo de gobernar o perder puede llevarte hasta el gobierno si se dan las circunstancias.

Es la búsqueda constante por la respuesta al “que ha podido pasar” la que hace perder la perspectiva del proyecto político a medio y largo plazo, de los ciclos económicos y sociales que hacen tambalear a aquellos gobiernos que no piensan más allá de mañana.

PRÓXIMAS ELECCIONES

Ahora toca volver a empezar ¿Sabemos cómo? ¿Están los políticos y los partidos preparados para trabajar a medio y largo plazo para la búsqueda de votos? Las personas que quieren participar en la política de su municipio o contexto electoral ¿Están dispuestos a dedicar su tiempo cuando se habla de fechas y tiempos mayores a tres meses vista?

Esas son las preguntas a las que tiene que hacerse frente en la nueva política, la que cada día va haciéndose hueco ante la política de improvisación, la de última hora y la que te lleva siempre al mismo abismo.

Hay mucha diferencia entre campaña política y campaña electoral, mientras la primera piensa más y más presencia ante el ciudadano, la segunda se centra en unos solos meses antes de los comicios electorales.

Buscar un ejemplo de campaña política municipal permanente se hace sumamente difícil en los tiempos que corren, es una misión prácticamente imposible cuando se estudian casos de partidos que no gobiernan, desde el gobierno la cosa es más fácil.

VISIÓN POLÍTICA PROFESIONAL

Los proyectos políticos serios y con visión profesional contemplan líneas de trabajo más ambiciosas y desde la organización de los partidos en modo “empresa política” donde el marketing político y su correcta aplicación, son fundamentales para mantener en activo a los partidos políticos.

Los tiempos de participar en política cuando puedo y cuando quiero ya no tienen sentido, de no ser así estarán abocados a los mismos resultados de siempre.

El uso de Instagram en política y de las redes sociales ha confundido a muchos políticos y a muchos seguidores. Las redes sociales en política son una herramienta y no la única forma de hacer llegar el mensaje político hasta el pueblo.

Imagino que muchos dirigentes públicos habrán aprendido que la crítica constante al trabajo de los demás desde un perfil de Facebook o de otra red social tiene unos resultados negativos, pero de eso hablaré en otro artículo próximamente.

La comunicación constante ya bien sea desde el gobierno o desde el lugar de oposición es una necesidad imperiosa para cambiar la imagen ante el ciudadano. Somos lo que comunicamos y si no nos ven, no nos van a recordar.

NUEVAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS

¿Cuál es o cuáles son las estrategias de marketing político para ganar las elecciones mediante la confianza ante el electorado? ¿Se definirán objetivos y metas intermedias desde una dirección o gerencia política en ara de mejorar los últimos resultados de las urnas?

Hay que ser realistas, la planificación y la previsión no son sinónimo de victoria segura, pero si que da muchas más opciones. Siempre existen sorpresas, sino no sería política. La hoja de ruta de cualquier candidato o líder en política que quiera afrontar un nuevo proyecto político tiene que contener visión y capacidad de síntesis.

También es momento para la autocrítica, para asumir errores e intentar corregirlos. Las empresas cuando sacan al mercado un producto que no llega a ser productivo o vendible, sencillamente lo apartan y vuelven a sacar otro mejor.

INNOVACIÓN POLÍTICA

Pero corren aires de cambio en los partidos políticos, en sus siglas y en las personas que se dedican o se quieren dedicar a la vida pública. Cada vez son más los dirigentes o líderes políticos que van entendiendo la necesidad de trabajar la comunicación política de una manera más constante, de profesionalizar la política en todas las organizaciones.

Mantener unidos a los integrantes de un grupo político durante cuatro años, sobre todo desde la oposición, no es tarea fácil desde la configuración y las formas de hacer equipos como hasta ahora.

La política tiene que abrir muchas puertas a la innovación, a la participación ciudadana de los propios integrantes bajo unas siglas o mediante la invitación a participar de actos y encuentros con la ciudadanía sin necesidad de llegar hasta las últimas semanas de un encuentro electoral.

VIDA POLÍTICA, VIDA SOCIAL

Me pregunto que uso tendrán las sedes o locales de los partidos políticos una vez se conformen los gobiernos que se avecinan. La política sirve para crear espacios donde compartir conocimiento, información, entretenimiento, etc.

¿Se imaginan una sede de un partido local donde se pueda acudir a menudo para escuchar charlas, cursos de formación, un pequeño acto lúdico o artístico? Yo si.

La política es atreverse, es dinamización constante, es estar en continua búsqueda de la confianza y empatía del vecino y eso no se consigue con un programa electoral a falta de un mes para la cita en las urnas.

Pasar página es lo mejor que se puede hacer en estos momentos, la vida entorno a la política seguirá su camino. Ahora lo que conviene es volver a empezar.

Isaac M. Hernández Álvarez

Consultor de comunicación y marketing político

www.isaachernandez.es

Isaac M. Hernández Álvarez: VOLVER A EMPEZAR was last modified: by

Loading...

Isaac M. Hernández Álvarez: VOLVER A EMPEZAR

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):