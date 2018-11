Una Ecorregión es un área biogeográfica grande que se caracteriza por la condición única de su ecología, clima, geomorfología, edafología, hidrología, así como flora y fauna silvestres.

La ecorregión llanera venezolana conforma cerca de unos 380 mil km cuadrados de extensión, comprendidos entre el municipio Muñoz del estado Apure, municipio Maturín del estado Monagas y Delta Amacuro (llanura o sistema deltaico), equivalente a un tercio de la superficie del territorio nacional, limitada al norte por los Andes y la cordillera de la Costa (tramos central y oriental) y al sur por la frontera con Colombia y el orinoco.

Se trata de un espacio que presenta y/o donde repercuten graves problemas en el desrrollo sustentable de dicha ecorregión ya que los ecocidios, así como la extracción de arena de los ríos más importantes, los han convertido en cauces mezquinos de aguas sucias; el represamiento inadecuado de las mismas y la contaminación de los suelos por agroquímicos, los incendios de bosques y sabanas, que conlleva desertificación, han contribuido a la reducción de los humedales por el desarrollo de proyectos ganaderos (bovinos), cuya conservación debería ser tema de seguridad nacional ya que actúan como modificadores durante la estación seca, lo cual, en conjunto, ha alterado, notablemente, las condiciones medioambientales de nuestros llanos.

Casi todos los ríos llaneros pertenecen a la cuenca orinoquia: área Barinas-Canaguá, que conforma un corredor desde las zonas altas de los páramos hasta las planicies inundables del río Apure y los humedales de Casanare.

Los llanos orientales constituyen una cuenca sedimentaria muy amplia, cuya subsidencia dio origen a yacimientos de petróleo y gas.

En la llanura deltaica el río Orinoco ha forjado su delta desde hace millones de años –Precámbrico-. Inicia en Barrancas y culmina en los bocas por donde el Orinoco arroja sus aguas al Atlántico.

Isaías A. Márquez Díaz: ECORREGIÓN LLANERA VENEZOLANA was last modified: by

Loading...

Isaías A. Márquez Díaz: ECORREGIÓN LLANERA VENEZOLANA

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):