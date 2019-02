Isaías A. Márquez Díaz: ¡FUERA IMPROVISACIONES!

Ante un nutrido público congregado en la Faces, el jueves 31/1, el presidente encargado de la República, ingº Juan Guaidó expuso su “PLAN PAIS” en el que resaltó las directrices viables de su proyecto a fin de recuperar la economía nacional: la principal, el Estado al servicio de los ciudadanos en pro del desarrollo de sus fuerzas creativas y productivas, sin asordinar tales capacidades con miras a reinsertarnos en el unísono de las naciones libres, lo que implica proyectos mediante apoyo y asesoría de gente estudiosa y de experticia en sus áreas pertinentes. Lógico que el régimen le considere un enemigo crítico y asérrimo, lo cual carece de asidero, puesto que vista la desidia e ineptitud del gobierno chavomadurochavista por 20 años, la comunidad internacional se resiste y le rechaza, abiertamente, por su actitud disgregada del contexto hemisférico, salvo que se trate de algún club “revolucionario” reunido en un parque jurásico.

Tal es la relevancia de este proyecto tan novedoso por sus fundamentos de gobernabilidad, criterio a compartirse con los “actores estratégicos”, que los rectores de las universidades públicas se han incorporado al “PLAN PAÍS” que Guaidó auspicia con todo brillo y sin jactancia, pues los rectores le han ofrecido todo el apoyo desde el punto de vista educativo a su proyecto, que, hasta por FEDECÁMARAS y CONSECOMERCIO tiene apoyo pleno, además de la Comisión Europea ya que se trata, fundamentalmente, de desligarnos del Estado dadivoso y distribuidor de cajitas con productos alimenticios importados a fin de imponernos la dieta.

“PLAN PAÍS” es una iniciativa que conlleva reformas institucionales a objeto de reestructurar “el Estado para bienestar de los venezolanos”, tras la transición política. Sin embargo, habrá que tener paciencia porque son muchísimos los males acumulados a lo largo de 20 años de gobierno dizque “revolucionario”.

No obstante, pese a la decisión del TSJ oficialista, de haber declarado incostitucional la “Ley de Transición” aprobada por la AN legítima, tal aberración estimamos no represente obstáculo para retomar la Venezuela libre, cuyo proyecto ya arrancó mediante el anuncio del “PLAN PAÍS”, con la venia de sectores importantes en la vida institucional de la nación. ¿Qué más?

