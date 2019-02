Isaías A. Márquez Díaz: LA OEA Y EL “CANAL HUMANITARIO VENEZUELA”

Desde marzo 2018, cuando ya países vecinos más inmediatos, tales como Perú y Colombia, presenciaban el éxodo masivo de venezolanos huyendo de la infamia madurochavista, forjada sobre el castrocomunismo, se sugería acerca de la conveniencia de un “canal humanitario” para Venezuela que los presidentes de ambos países (Santos y Kuczyinski) enfocaron su atención hacia el momento crítico por el cual atravesamos todos los venezolanos, sin excepción, cuando incitaron a los países de la región a pensar en la manera mejor de ayudarnos a salir de nuestro infortunio ya que cada día sería más ostensible y perentorio una necesidad de apoyo proveniente de la comunidad internacional, sobre el que hemos estamos insistiendo, pese al ensoberbecimiento y tozudez estentóreos de Nicolás Maduro, quien, ostinadamente, la rechaza dizque “¡no hace falta!”, pues “tal crisis no existe sino una conspiración mediática urdida desde afuera” (¿?), aunque la OEA no decidió sobre la activación de la Carta Democrática.

Sinembargo, poco antes de instalarse la sesión de la cumbre del Grupo de Lima, el 10/4 ya un grupo de siputados venezolanos se había reunido con el presidente del congreso peruano a fin de abordar los temas sobre la crisis humanitaria y la violación de los DDHH por parte del Gobierno de Venezuela, ante la infinidad de llamamientos, incluso a través del OVCS y hasta de las sociedades internacionales de nefrología para la apertura y consecución del canal humanitario.

Agudizada la crisis por desidia gubernamental, el señor presidente de la República,

Juan Guaidó, ha convocado a una conferencia en la OEA para debatir sobre la llegada de ayuda humanitaria al país, a la cual deberían dignarse asistir los representantes del gobierno, del sector privado, del sector financiero y de la sociedad civil, pues por su participación podríamos evaluar de qué forma van a apoyar al interinato venezolano en la entrega de ayuda logística y material a los venezolanos víctimas de la carestía y falta de medicamentos por más de tres años consecutivos.

Asimismo, el “PLAN PAÍS” que el presidente Guaidó ha presentado ante FEDECÁMARAS para la rehabilitación socioeconómica de Venezuela, podría tener, por sus expectativas y viabilidad, un apoyo fiel de parte del organismo empresarial.

