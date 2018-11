Isaías A. Márquez Díaz: VENEZUELA Y SU GASOLINA EN LA REGIÓN

Aunque el precio lt/gasolina en Venezuela represente un monto irrisorio en relación con la de los altísimos valores de Uruguay, considerado como el país de la región donde sale más caro llenar el tanque de gasolina a un vehículo, una relación publicada por Global Petrol Prices indica que el ptomedio global del costo de la gasolina al 12/11/2018 es de unos 1,16 USD/lt, sin medir el poder adquisitivo/ nación.

Cabe señalar que las diferencias se deben a los diferentes impuestos y sibsidios para la gasolina que cada nación aplica, en vista de que todos tienen acceso a los mismos precios del petróleo en el mercado internacional, se analizan datos históricos como punto de referencia, actualizados con los tipos de cambio vigentes sobre los precios mundiales de la gasolina.

De Latinoamérica: Argentina (1,15USD), Aruba (1,20 USD), Belice (1,54USD) Brasil (1,24 USD), Bahamas (1.33 USD), Ecuador (0,39 USD), Islas Caimán (1,30USD), Cuba (1,23USD), Chile (1,32USD), Grenada (1,29 USD), Guyana (1,10 USD), México (1,05 USD) y Uruguay (1,79 USD), resultaron ser las naciones donde los precios por viajar en auto están muy por encima de la media global. El promedio sería de unos 1,04 USD/l, con lo cual podríamos adquirir hasta unos 69 l venezolanos.

En Europa, donde el precio de la gasolina es uno de los más caros del mundo, el promedio se halla en unos 1,4USD/l. Pero, Asia ofrece un promedio de unos 1,06 ISD/l. No obstante en Homg Kong el ptrecio es de unos 2,11USD/l.

Venezuela ofrece unos 0.01 USD/Lt, lo cual no debería resultar risible, sino de formalidad, cuyo precio a asignar debería estimarse con base en las variables económicas a las cuales está sujeto el mismo; sobre todo, en función del poder asquisitivo de los trabajadores, sector más afectado ante cualesquiera variaciones de precios, en virtud del salario mínimo y la contratación colectiva, ahora sin efecto.

