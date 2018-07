Son Tantas las ambiciones, la divagancia y el individualismo de los integrantes MUD que al fin el gobierno logra su meta de fragmentarlos y hasta dejarles sin agenda con lo que logra conformarles en una masa inerte por carecer de objetivos claros y precisos. Solo limitándose dizque a organizar protestas tipo “trancazo” de lo cual nada más queda cansancio, tedio, personas con discapacidad físicomotora, plañideras por las víctimas, así como un sinnúmero de detenidos quienes aún esperan por su libertad y juicios pertinentes.

Algo que no les caracteriza durante la época de la resistencia perezjimenista, cuando organizada y sincronizadamente con las izquierdas logran la caída de la “dictablanda” pese al acecho de don Pedro Estrada y sus secuaces.

Nos preguntamos: ¿Qué podría unirlos o hacer gala a su nombre de Unidad Democrática? ¿Acaso otro MPJ con una SN implacable e intolerante? Más bien deberían ajustarse a las necesidades y/o exigencias más apremiantes de los venezolanos tan golpeados por la crisis sociopolítica e interesados en una salida programada, concienzudamente, libre de cantaletas y repeticiones viciosas. Asimismo, deberían dejar de lado la autosuficiencia y poder de arrastre de masas, que hoy día no les caracteriza porque ahora nadie cree en avenidas repletas y gente llegada de todas partes del país, sino en la hambruna que se manifiesta por una mayoría famélica, con la única perspectiva de continuar demacrándose mientras los posibles redentores se reorganizan a fin de deslastrarnos del escarnio actual. Viene a colación la frase del Libertador: “¡Unión! ¡Unión! O la anarquía os devorará”.

Señores, la suerte está echada y el fracaso no admite coartadas. Ilógico continuar, tontamente, con la divisa “si quieres paz prepárate para la guerra”.

Isaías Márquez: ¡NEUTRALIZADOS! was last modified: by

Loading...

Isaías Márquez: ¡NEUTRALIZADOS!

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):