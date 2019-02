El cantante venezolano @isramusica estrenó a finales de 2018 su primer sencillo y video musical titulado “El Juego” un Trap – R&B en donde defiende la fusión del género urbano con otros elementos incluidos en el Soul. La producción contó con la participación de “Krash Producers”, Will Música, y Elías Krivoy ; todos ellos aliados del intérprete desde que éste emprendió su carrera musical.

Este show case se realizó en la ciudad de Caracas, en un renombrado local capitalino “Sake Salón de Eventos” en Terrazas Del Club Hípico, la host de la noche fue nada más y nada menos que la influencer y amiga del cantante, “Dani Barranco”

En general todo lo que escribo es muy biográfico y parte netamente de mis experiencias personales. Un día le dije a mi productor que quería hacer una sesión de composición porque deseaba escribir sobre una vivencia personal y así nació este promocional… Para la fecha ya el artista cuenta con varios temas aun sin estrenar, con los cuales pretende presentar un EP para el segundo trimestre del año.

@isramusica en todas sus redes sociales.

Isra arranca el 2019 preparando EP y continua gira de “El Juego” was last modified: by

Loading...

Isra arranca el 2019 preparando EP y continua gira de “El Juego”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):