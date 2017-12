Un año lleno de filmes exitosos, nuevas adaptaciones y crossover. Los cinéfilos siempre recurren a la web para buscar cualquier cosa que tenga que ver con su película favorita y es por ello, que Google mostró la lista de las cinco cintas más buscadas. It La adaptación de la terrorífica novela de Stephen King llegó a las salas de cine en septiembre con un éxito rotundo. En su semana de estreno en Estados Unidos, su taquilla fue de 123 millones de dólares. En el 2019 se estrenará la segunda parte. La Bella y La Bestia Este clásico de Disney fue llevado a su versión con personajes reales. Y aunque para algunos no cumplió con las expectativas, rompió récord de taquilla al recaudar 16.3 millones de dólares tan solo en Estados Unidos. 357 millones de dólares en todo el mundo, en su semana de estreno. Mujer Maravilla A esta cinta le fue tan bien, que su directora Patty Jenkins es ahora una de las cineastas mejor pagadas. El filme fue el más taquillero del verano. Se estrenó con un estimado de 100 millones de dólares en los cines estadounidenses. ¡Huye! El debut de Jordan Peele como director causó bastante curiosidad a inicios de año, y su cinta se convirtió en una de las más exitosas. En su semana de estreno en Estados Unidos, recaudó más de 30 millones de dólares, pero a nivel mundial tuvo la nada despreciable suma de 252 millones de dólares. Liga de la Justicia Sin duda era una de las películas más esperadas del año y la oportunidad de DC Comics para mostrar que podía hacer las cosas bien, aunque mucha gente no quedó a gusto con el resultado. Sin embargo, a pesar de que recaudó unos 500 millones de dólares, debido a los altos costos de producción, Warner Bros., podría salir perdiendo unos 50 o 100 millones de dólares.

