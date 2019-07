ITALIA: Domador del Circo Orfei es despedazado por cuatro tigres

Ettore Weber, uno de los mejores domadores tigres del mundo, falleció a los 61 años en el Circo Orfei, el más popular de Italia, luego de que sus cuatro felinos lo atacaran mientras se preparaba para un espectáculo.

El veterano entrenador, Ettore Weber, de 61 años, es uno de los domadores de animales más conocidos de Italia y trabajaba para el Circo Orfei.

Según reseñó el dairio El Mundo, de España, Weber estaba ensayando su número con cuatro tigres cuando uno de los grandes felinos lo golpeó y lo mordió. Los otros tres animales también se lanzaron sobre él y continuaron zarandeando su cuerpo durante cerca de 30 minutos dentro de la jaula, contaron testigos que presenciaban la tragedia.

El personal del circo y el equipo de rescate intervinieron para alejar a los tigres, pero el domador no sobrevivió a las heridas. Cuando llegó el equipo médico no pudieron hacer nada por su vida debido a las mordidas que presentaba en varias partes del cuerpo y a una grave lesión en la espina dorsal.

Weber realizaba un último ensayo para la función que tenía una hora después ante el público, un espectáculo llamado Animal Park que se anuncia como un viaje interactivo con la presencia de numerosos animales, incluidos los tigres de Siberia y Bengala.

El domador estaba casado con la dueña del Circo, Loredana Vullcanelli que se encontraba observando los preparativos y vio en directo la violenta escena. «Cuando los tigres salieron de la jaula, ella trató de hacer que se levantara: «Mi amor, vamos». Ettore ya estaba muerto. Loredana en estado de shock. Él no se dio cuenta», han declarado fuentes cercanas al elenco al Corriere della Sera.

La fiscalía local ha abierto una investigación sobre las circunstancias de la tragedia.

A fines del 2018, unos 40 países, incluidos 20 de Europa, prohibieron el uso parcial o total de animales salvajes en los espectáculos de los circos.

