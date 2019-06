Jamaica uno de los chulos de PetroCaribe se apropió ilegalmente de una refinería venezolana

Kingston.- Jamaica informó, este lunes 17 de junio, que adquirió la propiedad de un 49% de las acciones en una refinería de la isla que pertenecía a la petrolera estatal venezolana Pdvsa, por lo que ahora controla la totalidad de la instalación.

La decisión de Jamaica se da pocos días después de que una junta temporal de administración de Pdvsa nombrada por el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la isla no tomar control del 49% de las acciones que poseía la petrolera, en medio de una severa crisis de gobernabilidad que enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro. El otro ya 51% le pertenecía.

Robert Nesta Morgan, secretario del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que habían recibido la carta enviada por el equipo de Guaidó y la enviaron a la oficina del procurador general.

“Sin embargo, las acciones ahora son propiedad de Jamaica”, apuntó Morgan en un comunicado, en el que precisa que los fondos para el pago de esas acciones se colocaron en una cuenta en garantía a la espera de que presenten reclamos.

El Senado de Jamaica había aprobado en febrero una legislación que allanó el camino para que el Gobierno de la isla asumiera el control total de la refinería Petrojam.

