Jem-k. El Único Preso En El Mundo Que Es Youtuber, Su Historia.

Alguna vez te ha pasado por la cabeza conocer como es la vida diaria de una persona que se encuentra en una prisión por un crimen, pues déjame decirte que ya no es necesario que cometas un crimen o que hagas algo indebido que te lleve a una prisión para conocer como es la vida dentro de estos recintos.

Hoy vengo a contarte de la forma mas resumida posible como es que un joven de nacionalidad Hondureña se encuentra posicionado en la plataforma de Youtube como el único vblog de habla hispana el cual luego de pasar por una serie de situaciones y de malas decisiones lo llevaron a cumplir una condena de más de 10 años en una cárcel de estados unidos.

Este joven se hace llamar así mismo Jem-k Un Preso En El Mundo Real, y es que este joven relata su historia en su canal de youtube de una manera muy impresionante desde sus inicios cuando comenzó a desviar su buen proceder y como al pasar de los años estuvo incluso recluido en cárceles de máxima seguridad motivado por la rabia y el odio que en algún momento de su vida llego a sentir.

Pero se podría decir que este joven que estando detenido llego a ganarse el apodo de El Macizo esto motivado a sus continuas peleas dentro de la prisión para ganarse el respeto y el apoyo de la comunidad Hispana conocida en prisión como La Raza.

Esto no lo detuvo ya que el mismo comenta que para llegar al punto en donde se encuentra el día de hoy tuvo que transitar un camino de redención que lo llevaron incluso a profesionalizarse estando detenido aprender nuevos oficios e incluso a tomar curso de ingles para ampliar su idioma.

Lo cual lo puso en gran ventaja para ser elegible para ingresar a un programa de reinserción social y poder salir de la prisión de máxima seguridad en donde estaba confinado a cumplir su condena, en su canal de youtube nos cuenta de primera mano cómo es su vida diaria lo difícil que fue iniciar en youtube ya que en la actualidad le han sido confiscado 17 teléfonos celulares y que su mensaje para todos sus seguidores es que NO Vengan Paca.

En la actualidad este joven se encuentra en espera para reunirse con sus abogados ya que está próximo a ser liberado aunque busca antes de salir en libertad romper un record guinness como el único preso en el mundo en llegar al millón de seguidores en la plataforma digital youtube.

Redacción: Ángel Cordero

