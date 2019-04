JESÚS CASTILLO: Ahora es el 1 de mayo el día “D”

El pasado 19 de abril de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó anuncio para el martes 1 de mayo a una gran movilización nunca vista en Venezuela que permita el cese de la usurpación de inmediato empezaron a correr comentarios que el 1 de mayo es la nueva fecha prometida tras el fracaso del pasado 23 de febrero de 2019 en donde se había creado muchas expectativas sobre una intervención tras la llegada de la ayuda humanitaria a la ciudad de Cúcuta en Colombia que ingresaría a Venezuela, con todo lo que ha pasado en Venezuela desde el 7 de marzo de 2019 con el gran apagón general y la seguidilla de eventos debe llamar a la reflexión porque la estrategia opositora sigue fallando en la intención de salir del gobierno de Nicolás Maduro que enfrenta un bloqueo internacional de gran envergadura con una abrumadora crisis económica nacional, lo que deja claro que se necesita mucho más que buenas intenciones para lograr los objetivos, el gobierno de Maduro sigue contando con un apoyo importante de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, cuenta con 19 gobernadores, 308 alcaldes, 327 concejos municipales, 24 consejos legislativos estadales, Asamblea Nacional Constituyente, 45 ministros, 116 vice – Ministros, con estructuras políticas desde las UBCH hasta los colectivos y Milicia, la deserción de más de 600 miembros de las Fuerzas Armadas hacia Colombia ha generado comentarios que los mismos no son bien atendidos en Colombia y que figuras como Clíver Alcalá y Hugo Carvajal no lograron enamorar a los altos mandos con la “Ley de Amnistía”, una vez que ellos anunciaron públicamente su respaldo a Guaidó, por otra parte la llegada de personal militar proveniente de Rusia a Venezuela y las declaraciones de respaldo de los gobiernos de China, Turquía, Cuba a Maduro no tiene muy contento al gobierno de los Estados Unidos que mantiene su postura y respaldo a Guaidó en sus intenciones de lograr un cambio de gobierno a corto plazo y el llamado de elecciones presidenciales.

El tiempo se agota para la mayoría de la población que no consigue tener tranquilidad en sus vidas es que vivir en Venezuela es muy agotador, cansón, angustiante, costoso, no se encuentra tener una buena calidad de vida los venezolanos salen huyendo por las fronteras buscando sobrevivir, los cuales sienten que es muy difícil para ellos continuar en Venezuela que ya ni alimentarse pueden, es muy peligroso para la oposición política seguir vendiendo expectativas de cambio que no se van a lograr a corto plazo, si el próximo 1 de mayo aparte de salir a las calles en respaldo a Guaidó otros saldrán en respaldo a Maduro por ser el día del trabajador el gobierno ya convoco a su tradicional concentración y seguro anunciara otro paupérrimo aumento del salario mínimo que para lo único que sirve es para aumentar el costo de los alimentos y servicios, y ese día no pasa nada extraordinario la oposición corre el riesgo de seguir perdiendo respaldo en eventos de calle, la gente necesita urgentemente resultados para seguir creyendo, de lo contrario quienes quieran seguir en Venezuela van a tener que adquirir plantas eléctricas si quieren tener luz en sus casas y negocios, contar con grandes tanques de agua porque la crisis del agua se agudiza al igual de la fallas en el gas domestico que cada día es peor y expertos en el tema petrolero afirman que existen altas probabilidades de fallas en el suministro de gasolina lo que sería un ingrediente explosivo en la ya golpeada población. Como lo dijo Nakarina Tello “En política se hace muy peligroso amenazar constantemente y no cumplir la amenaza porque podría ser sorprendido por su adversario”.

@castillomolleda|articulosjesuscastillomolleda@gmail.com

Profesor Universitario, Emprendedor, Politólogo, Coach Político, Locuto

