JESÚS CASTILLO: El país que nos dejan

Pase lo que pase ya el daño esta echo Venezuela se encuentra enfrentando un desequilibrio macro económico sin precedentes en la historia, las sugerencias realizadas por más de 100 economistas, cámaras empresariales, universidades, organismos multilaterales, sociedades financieras, operadoras de riesgo, fueron oídos sordos para el gobierno que en lo único que ha tenido éxito es haberse mantenido en el poder a un costo muy alto para los venezolanos, un país en donde para tener servicio eléctrico se debe contar con una planta eléctrica privada, para tener agua se debe contratar los servicios de un camión cisterna, para cargar combustible se debe disponer de hasta dos días en estados fronterizos, para tener internet cada día se hace más difícil, alimentarse es un lujo, la economía se encuentra dolarizada y el bolívar pulverizado, la deserción escolar cada día es mayor, las aulas de las universidades se encuentran solitarias, la solicitud de viajes al exterior no es para vacacionar sino para huir del país por tierra, aire y mar, los enfermos la pasan muy mal por los altos costos de los medicamentos, consultas y tratamientos, en el caso del Estado Zulia la calidad de vida se encuentra pulverizada el 95% de la población pasa toda la noche sin servicio eléctrico en un clima sobre los 40 grados es un hecho totalmente inhumano que está acabando con los ciudadanos y sentenciando a muerte al sector productivo del estado, la situación es de total calamidad, sobre la mesa existen varias propuestas para poder darle solución a la aguda crisis, por una parte se plantea llegar a un acuerdo político para realizar unas elecciones generales de aceptar esa propuesta el gobierno de Maduro estaría sentenciando su salida elegante pero le daría la posibilidad al chavismo de seguir vivos políticamente, otra de las propuestas es que el gobierno de los Estados Unidos ejecute una intervención militar aunque para muchos es poco probable que ocurra Donal Trump que se encuentra en campaña para lograr su reelección en el año 2020, si siente que el voto latino es quien decide esa elección podría animarse a ejecutar tal hazaña teniendo la seguridad del éxito, otra de las propuestas es la renuncia voluntaria de Maduro, lo critico de todo lo que ocurre es que el país se encuentra sin conducción financiera y de políticas públicas todo está concentrado en el conflicto político y mientras este no se resuelva el deterioro de la calidad de vida seguirá estando presente lo que hace urgente si realimente se quiere salvar a los venezolanos que se usen todos los mecanismos necesarios para avanzar si el gobierno quisiera tener meritos para quedarse porque no rectifica y si la oposición quiere asumir el poder está obligada en sincerar su estrategia, de continuar la situación como esta son pocos los que podrán seguir enfrentando la crisis, financiera, emocional, eléctrica, de agua, de transporte, de la falta de efectivo, de salud, de educación, cada día serán mas venezolanos que intenten conseguir un bienestar mejor fuera de Venezuela como lo dijo Amanda Troconis “Los seres humanos que se empeñan en lamentarse por lo que no realizaron en sus vidas pasaran el tiempo que les queda solo en lamentarse”.

Profesor Universitario, Emprendedor, Politólogo, Coach Político, Locutor

