JESÚS CASTILLO: Políticos cobardes

Recientes estudios de opinión pública realizados en el mes de agosto de 2018 en los estados Zulia, Lara, Carabobo, Mérida, Táchira, Anzoátegui, Caracas Distrito Capital y Falcón revelan que la esperanza de los venezolanos sobre la mejora de la situación económica es poco optimista y señalan a la administración del gobierno nacional como responsable directo de la crisis.

Es difícil tener un día tranquilo y de disfrute en Venezuela, se complica el abastecimiento de alimentos, medicamentos, repuestos, los productos de primera necesidad acompañados de carne, pollo, pescado, escapan del presupuesto familiar, y es que lograr comprar calzados, prendas de vestir es un privilegio que muy pocos pueden cumplir, hasta lavar la ropa en Venezuela es un lujo. Sin dejar de lado, que el maltrato que sufren los pensionados a las afueras de las entidades bancarias para lograr cobrar tan solo Bs.S.90 es un acto de violación a los derechos humanos sin precedentes, la manera en que se transportan los usuarios del transporte público en la mayoría de las ciudades de Venezuela es un acto inhumano que goza del silencio colectivo, lo que ocurre en las instituciones de salud pública es deprimente además de humillante para quienes requieran la atención, lo mismo ocurre en las oficinas del SAIME, Registros, Notarias, Terminales Aéreos, Terrestres, Marítimos, en donde los gestores abundan, los servicios de aseo urbano y agua potable se han convertido en un lujo en el caso del Estado Zulia, ciudades como Maracaibo, San Francisco el olor a M….. se evidencia en cada rincón, así como la alta presencia de moscas y roedores, el estado de calamidad desnuda la poca capacidad resolutiva que tienen los alcaldes, gobernadores y la presidencia en darle la solución a los problemas que padecen los venezolanos, lo que acompañado de unos indicadores de hiperinflación señalan que el gobierno nacional carece de políticas económicas coherentes.

Ante este desastre no es posible que los políticos venezolanos se comporten tan cobardes, y que sus ambiciones personales no les permitan cohesionar fuerzas ante tanto descontento. Es una moda escuchar a dirigentes políticos quejarse de todo, pero si ellos eligieron ser dirigentes, políticos, gobernantes deben comportarse como tal y enfrentar con coraje sus responsabilidades. Ser político no es para atrincherarse, esconderse y llorisquear, ser político es para emprender el camino de propuestas, de gestionar acciones para el logro del bienestar colectivo, para enfrentar al adversario con organización, tácticas y estrategias, ser político no es solo para intentar enriquecerse con engaños, por el contrario, es emprender acciones para avanzar y proponer soluciones ejecutables de la mano de expertos en las diferentes áreas.

Muchos políticos venezolanos son expertos en manejarse desde las redes sociales o desde el exterior haciendo creer que luchan y se sacrifican por el colectivo y la verdad es que se la mantienen en hoteles de lujo, comiendo lomito, tomando bebidas que alegran la vida, y chuleando a todo el que puedan, sin ninguna duda, esos son políticos cobardes desinteresados de que la situación en el país mejore porque a mayor crisis ellos reciben mayores beneficios. Como lo dijo Teresa Salcedo “Un político que se esconda y huya de sus responsabilidades está invadido de cobardía lo que lo delata en la sociedad”.

@castillomolleda|articulosjesuscastillomolleda@gmail.com

S.H Jesús Castillo Molleda (Profesor Universitario, Emprendedor, Politólogo, Coach Político, Locutor.

JESÚS CASTILLO: Políticos cobardes was last modified: by

Loading...

JESÚS CASTILLO: Políticos cobardes

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):