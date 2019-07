JESÚS CASTILLO: Un país engañado

El deterioro en la clase política que gobierna y la que se hace llamar oposición evidencia una escasez de políticos y dirigentes capaces de darle frente a la actual crisis es impresionante como ambos sectores son capaces de mentir tanto, tanta veces seguidas y lo más increíble es que todavía encuentran a ciudadanos que le creen, los discursos que se escuchan a menudo son un poco fantasiosos cuando el gobierno afirma que la economía se encuentra en crecimiento y en mejoría esa afirmación es muy sencilla desmentirla cuando una ama de casa sale a comprar los alimentos, cuando el ciudadano sale a comprar un medicamento, repuesto, prenda de vestir, artículos de aseo personal, sin importar lo que haga quien viva en Venezuela cada día siente que el dinero le alcanza menos y que hasta el dólar se está devaluando. Otra fantasía es la que vende la dirigencia política opositora a diario repitiendo el mismo discurso aburrido y desgastado afirmando que el gobierno de Maduro le falta poco de ser así deberían ser más eficaces y menos habladores. Otro vil engaño que mantiene el gobierno es cuando se excusa en una tal llamada guerra económica para justificar las fallas en el servicio eléctrico, la falta de gasolina, la falta de agua, gas y efectivo, la supuesta guerra económica es culpable que el gobierno lo haga tan mal y la oposición política es tan engañosa que teniendo de aliado al gobierno de los Estados Unidos y otros 50 gobiernos del mundo mas no han logrado derrocar a Maduro. El engaño es un comodín muy utilizado por la dirigencia política del país, se hace necesario innovar en la manera de hacer política los venezolanos se encuentran muy fatigados de enfrentar tantos problemas juntos y que nadie le de soluciones lo que está provocando la huida masiva de venezolanos a otros destinos del mundo en las fronteras, terminales terrestres y aéreos lo que más se escucha con frecuencia la famosa frase “Me voy porque no aguanto más”. Es terrible todo lo que está ocurriendo es muy raro encontrar algo que funcione bien, si un ciudadano que habite en Venezuela llega a tener en su casa agua potable, servicio eléctrico, internet, gas domestico, encuentra efectivo todo al mismo tiempo y logra cargar combustible a su vehículo de manera rápida y quien no tenga vehículo logre encontrar un servicio de transporte público digno eso sería un milagro o habita en la ciudad de Caracas. Para lograr contar con una mejor clase política se hace necesario contar con una mejor clase de ciudadanos capaces de ser exigentes y propulsores de soluciones. Solo faltan 6 meses para que el año 2019 culmine los escenarios futuros son pocos alentadores para lograr superar la crisis, por muchos cursos de motivación y autoestima que un ciudadano logre hacer la realidad lo devora y se hace necesario para recobrar la confianza en los políticos poder observar avances y resultados que logren darle solución. Como lo dijo Rigoberto Castellano “El mas gran engaño en que un ciudadano puede ser víctima es pensar que ningún político los va engañar”.

