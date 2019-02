Jhonny Rivera retoma el mercado musical con “Te extraño”

Cargado de sentimientos y retomando gran parte de su sello personal, en el que el romance es vital para componer e interpretar; regresa al mercado musical Jhonny Rivera, uno de los cantantes más reconocidos en la música popular colombiana.

En esta oportunidad Rivera le canta al desamor. El nuevo sencillo Te extraño es una muestra de ello, pues este tema cuenta una historia tomada de la vida real en la que una mujer decide dejar su matrimonio para irse a vivir con un hombre de poder, con dinero, pero luego ella se convence que todavía amaba a su esposo a quién trata de olvidar, pero no lo consigue y de ahí nace el sentimiento de nostalgia y desaire. “De ahí nace ‘Te extraño’, una canción con la que cualquiera se puede identificar por formar parte de la vida de muchas parejas que caen en conflictos”, dijo.

Este regreso al mercado musical representa un antes y después en la trayectoria de 15 años de este artista consolidado en Colombia y Venezuela, lugares en los que su música ha trascendido y le ha permitido enriquecerse de sonidos y fortalecer su propuesta.

Actualmente Jhonny Rivera se encuentra realizando una intensa gira para promocionar “Te extraño” y para reencontrarse con su fanaticada que desde siempre ha aplaudido y apoyado su talento.

“Para mi es todo un gusto sonar no solo en Colombia, sino también en Venezuela. Siempre he incluido a los venezolanos en mi agenda de presentaciones porque siempre me han abierto su corazón. Para mí es muy significativo retomar ese cariño que desde mis inicios me han demostrado”, añadió Rivera

Por lo pronto, Rivera disfruta del éxito de este regreso musical con el que promete seguir conquistando corazones y cantando historias de amor y desamor para los amantes de su propuesta musical que cada vez está más vigente.

