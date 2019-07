John Acosta “El Ismaelito” aterrizó en su país natal

El influencer venezolano John Acosta, mejor conocido en la plataforma 2.0 como “El Ismaelito” agarro sus corotos y estuvo visitando diferentes países de América latina y el viejo continente donde se robo las miradas en los países visitados, Acosta aterriz, el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, para finalizar su gira en su país natal.

El criollo estuvo realizando su gira “No creo en nadie” sus shows estuvieron cargados de un buen sentido de humor, los países que estuvo visitando fue Perú, Santiago de Chile, Buenos Aires y para cerrar con broche de oro visitó la Ciudad de Madrid y Barcelona con mas 2.500 personas que asistieron para disfrutar de su espectáculo.

En el mes de septiembre Ismaelito prepara sus maletas para aterrizar en el país del Caribe República Dominicana, donde iniciara su segundo tours llamado “Rescata ahí” quiere hacer diferentes giras, ya que se ha convertido un influencer muy importante en el país de las arepas.

Una fuente cercana a John nos confesó, que se espera que una organización le otorgue un reconocimiento de peso internacional, aunque la fuente no quiso revelar los detalles se dice que el trabajo del venezolano a gustado mucho fuera de nuestras fronteras donde no has dejado bien parado.

En : Gente