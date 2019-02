John Bolton advierte a Maduro que podría terminar en Guantánamo

John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, descartó este viernes que Estados Unidos, Brasil o Colombia estén planeando una intervención militar inminente en Venezuela, al asegurar que desea una “transición pacífica”.

Durante una entrevista con el programa de radio conservador de Hugh Hewitt, Bolton respondió “no” a la pregunta de si dicha intervención es inminente por parte de EEUU, Brasil, Colombia o una combinación de esos países, aunque recordó que Trump mantiene “todas las opciones sobre la mesa” ante la crisis en Venezuela.

Asimismo, advirtió a Nicolás Maduro de que puede acabar en “Guantánamo” (Cuba), donde Estados Unidos tiene una prisión para sospechosos de terrorismo, si no abandona pronto el poder.

“Ayer tuiteé que le deseo un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela. Y cuanto antes aproveche esa oportunidad, más probable será que pueda tener un retiro agradable y tranquilo en una playa bonita en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo”, dijo.

