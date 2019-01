John Bolton desea a Maduro una larga jubilación fuera de Venezuela

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró este jueves que desea para Nicolás Maduro una “bonita jubilación” lejos de Venezuela.

“Deseo a Nicolás maduro y a sus mejores asesores una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela”, indicó Bolton en Twitter.

El consejero de Seguridad Nacional de EE UU recomendó a Maduro aprovechar la Ley de Amnistía propuesta por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

“Deberían aprovecharse de la amnistía del Presidente Guaidó y seguir adelante. Cuanto antes mejor”, señaló.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 31 de enero de 2019

