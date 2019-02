John Bolton: EEUU llevará medicinas, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales a Venezuela

El consejero de Seguridad de los Estados Unidos, John Bolton, anunció este viernes 01 de febrero que EEUU enviará ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, atendiendo el llamado hecho por el presidente encargado, Juan Guaidó.

“De acuerdo con la petición del Presidente Juan Guaidó, y en consulta con sus funcionarios, los Estados Unidos movilizarán y transportaran ayuda humanitaria, medicinas, suministros quirúrgicos y suplementos nutricionales para el pueblo de Venezuela. Es hora de que Maduro se salga del camino”, dijo en su cuenta de Twitter.

Pursuant to the request of Interim President Juan Guaido, and in consultation with his officials the US will mobilize and transport humanitarian aid—medicine, surgical supplies, and nutritional supplements for the people of Venezuela. It’s time for Maduro to get out of the way. https://t.co/LXZsBf8vq6

