JOKER sigue arrasando con la taquilla en su segunda semana en cartelera

JOKER, un viaje psicológico a través de la transformación de un ser humano rechazado por la sociedad que no deja que dicho rechazo acabe con su vida, sino que hace que su transformación sea una revelación ante el «status quo» de la sociedad moderna.

En lo que inicialmente ha sido una gran apuesta por la productora de la película, con un trailer inicial que parecia promoter poco al público, JOKER ha sido un éxito de taquilla, ya marcando algunos records en solo 12 días en carterlera.

La historia de origen de villano de cómic con calificación R tuvo un fenomenal segundo fin de semana en la taquilla, encabezando una vez más las listas de éxitos como la animada «La familia Addams» y la película de acción de Will Smith «Gemini Man».

Warner Bros. dijo el domingo que «Joker» agregó un estimado de $ 55 millones de los cines norteamericanos este fin de semana, llevando su total nacional a $ 192.7 millones.

No solo son los brutos puros impresionantes, sino que «Joker» también cayó solo un 43% desde su debut sin precedentes.

Para las películas de cómics, que a menudo se cargan por adelantado y regularmente ven caídas del segundo fin de semana que superan el 50%, es una caída notablemente pequeña. También es una caída un poco más baja que «Wonder Woman» y «Black Panther», que tuvieron aperturas iniciales más altas y tuvieron una larga vida en los cines.

«Estas son cifras increíbles y realmente reflejan cuán interesadas y entusiasmadas estaban las personas», dijo Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore.

La película tenía una montaña rusa para estrenarse, con máximos como ganar el primer premio en el Festival de Cine de Venecia, y mínimos cuando las preocupaciones sobre la película que incita a la violencia llegaron a los titulares y provocaron una mayor seguridad en muchos teatros de todo el país. Pero el público ha hablado con sus dólares y «no iban a ser disuadidos», dijo Dergarabedian.

“Muestra que el contenido gana. Una gran película se elevará sobre todo el ruido sobre cualquier controversia o preocupación de seguridad que haya «, agregó. «Estás totalmente excluido de la conversación sobre el enfriador de agua si no has visto ‘Joker'».

Internacionalmente, «Joker» agregó $ 123.7 millones de 79 mercados, llevando su total global a $ 543.9 millones después de solo 12 días en los cines.

El segundo éxito de «Joker» del segundo fin de semana jugó bien junto con la contraprogramación de la «Familia Addams», amigable para los niños, que superó las expectativas y llegó en un fuerte segundo lugar con $ 30.3 millones.

United Artists Releasing distribuyó la película de MGM y BRON Creative que presenta las voces de Oscar Isaac, Charlize Theron y Bette Midler. «The Addams Family» desafió las críticas medianas (43% en Rotten Tomatoes) y se benefició de un mercado con relativamente pocas opciones para familias en los cines en este momento, aparte de «Abominable», que ahora se encuentra en su tercer fin de semana.

El ambicioso «Gemini Man» impulsado por las estrellas no tuvo tanta suerte. La película de Ang Lee, cargada de efectos visuales, sobre un asesino huyendo de una versión más joven de sí mismo (ambas interpretadas por Smith utilizando la tecnología de envejecimiento más avanzada) se abrió en tercer lugar con solo $ 20.5 millones. Incluso el desastroso «After Earth» de Smith tuvo un mejor debut ($ 27.5 millones).

Las críticas fueron abrumadoramente pobres (actualmente es del 26% en Rotten Tomatoes) pero «Gemini Man» también tuvo que lidiar con el factor «Joker», lo que puede haber contribuido a la decepcionante apertura, según Dergarabedian.

«Gemini Man» tampoco fue un esfuerzo barato. La película de Paramount y Skydance costó unos $ 140 millones reportados después de los reembolsos y tendrá dificultades para alcanzar el punto de equilibrio.

Completan los cinco primeros lugares «Abominable», con $ 6.2 millones, y «Downton Abbey», con $ 4.9 millones.

En versión limitada, «Parasite» de Bong Joon-Ho tuvo un fin de semana extraordinario, ganando $ 376,264 de solo 3 ubicaciones. Su promedio de $ 125,421 por teatro es un récord para 2019.

«Es sorprendente lo bien que hizo (» Parásito «). Es una de las historias más importantes del fin de semana ”, dijo Dergarabedian. “Ese promedio por teatro significa que esos cines estaban llenos. La demanda superó con creces la oferta «.

Neon está distribuyendo el thriller coreano con conciencia de clase, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año y ya es un éxito masivo a nivel internacional, con más de $ 70.9 millones solo de Corea del Sur. Con críticas favorables casi unánimes, también se espera que «Parásito» sea un contendiente a los premios y se expandirá en América del Norte en las próximas semanas.

Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en teatros de EE. UU. Y Canadá, según Comscore. Donde esté disponible, también se incluyen los últimos números internacionales de viernes a domingo. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. «Joker», $ 55 millones ($ 123.7 millones internacionales).

2. «La familia Addams», $ 30.3 millones.

3. «Gemini Man», $ 20.5 millones ($ 31.1 millones internacional).

4. «Abominable», $ 6.2 millones ($ 15 millones internacionales).

5. «Downton Abbey», $ 4.9 millones ($ 4.1 millones internacionales).

6. «Hustlers», $ 3.9 millones ($ 3.9 millones internacionales).

7. «Judy», $ 3.3 millones ($ 1.6 millones internacional).

8. «It: Chapter Two», $ 3.2 millones ($ 2.3 millones internacionales).

9. «Jexi», $ 3.1 millones.

10. «Ad Astra», $ 1.9 millones ($ 2.9 millones internacionales).

JOKER sigue arrasando con la taquilla en su segunda semana en cartelera was last modified: by

En : Gente