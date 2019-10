JONATHAN CECOTTO ARRANCA DOS VECES EN PRIMERA FILA EN JEREZ

El automovilista venezolano Jonathan Cecotto partirá este viernes desde la primera fila en las dos carreras finales del Super Trofeo Lamborghini Europa, doble ronda que se disputará en el circuito español de Jerez, en la región de Andalucía.

Jonathan Alberto Cecotto, integrante de la escudería italiana Target Racing, compartirá responsabilidades con el danés Frederick Schandoorf, volante que se adjudicó la pole position en la primera sesión de clasificación efectuada el jueves, mientras Cecotto tomó parte en la segunda tanda, adjudicándose la segunda posición en la formación de salida para la carrera número dos.

En la clasificación número 1, Schandoorf detuvo los cronómetros con un tiempo de 1’41″768 para aventajar por apenas 97 milésimas a al italiano Di Folco, mientras el también italiano Vito Postiglione quedó tercero a 270 milésimas. En la segunda tanta en la que participó Cecotto, la temperatura de la pista aumentó y no empleó cauchos nuevos, pero consiguió fijar 1’42″214, que le sirvió para escoltar al experimentado italiano Loris Spinelli quien marcó la vuelta más veloz en 1’42″031.

La acción en el trazado jerezano arrancó desde el martes y desde su primera toma de contacto con el Lamborghini Huracán azul y negro identificado con el número 31, Jonathan Cecotto de inmediato se ubicó en el grupo de vanguardia de la clase principal Pro, al marcar el mejor tiempo en una de las tandas libres y el tercer registro en la segunda.

Este viernes la prometedora dupla Schandoorf-Cecotto tendrá la gran oportunidad de llevarse la victoria en las pruebas que pondrán el cierre al torneo europeo, en tanto el sábado y el domingo se desarrollarán las competencias válidas para la Final Mundial del Super Trofeo Lamborghini, en el que se medirán los mejores exponentes de los campeonatos de Asia, Norteamérica y Europa.

Cada carrera tiene una duración de 50 minutos y los dos pilotos de cada máquina deben alternarse al volante con una parada obligatoria para efectuar la sustitución. Hasta 24 formaciones participarán en las pruebas finales del certamen europeo, divididos en las divisiones Pro, Pro-Am y Am.

