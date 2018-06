Segunda fecha del Lamborghini Súper Trofeo Norteamérica

JONATHAN CECOTTO COMPITE EN EL LEGENDARIO WATKINS GLEN

El piloto venezolano Jonathan Cecotto participará este fin de semana en la segunda fecha del Lamborghini Súper Trofeo Norteamérica, competencia que se desarrollará en el tradicional circuito de Watkins Glen, al norte de la ciudad de Nueva York.

El joven Jonathan Cecotto, de 18 años de edad, tuvo un estreno muy desafortunado en la fecha inaugural celebrada en mayo en el trazado de Mid Ohio, pero tanto él como su compañero de formación en el equipo Wayne Taylor Racing, el norteamericano Trent Hindmann, buscarán su primera conquista del año.

La clasificación muestra a la dupla compuesta por Corey Lewis y Madison Snow en el primer lugar de la división Pro con 30 puntos, producto de sus dos conquistas en la ronda inaugural, seguidos de Brandon Gdovic y Shinya Michimi con 24, mientras Edoardo Piscopo y Taylor Proto aparecen en el tercer peldaño con 19 tantos. La pareja Hindmann-Cecotto cuenta con 7 tantos.

A diferencia de la ronda de apertura, en esta oportunidad Jonathan Alberto contará con la asistencia de su padre, el multicampeón de motociclismo y automovilismo Johnny Cecotto, quien, curiosamente, a lo largo de su extensa trayectoria de más de tres décadas en el deporte a motor nunca compitió en el trazado de Watkins Glen.

Como en la totalidad de las válidas del certamen estadounidense, para Jonathan Cecotto será la primera presentación en el circuito de Watkins Glen, pista que tiene una longitud de 5.4 kilómetros. Cada ronda del Lamborghini Súper Trofeo está estructurada en dos carreras, la primera el sábado y la segunda el domingo, cada una de 50 minutos de duración con cambio obligatorio de piloto.

