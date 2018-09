JONATHAN CECOTTO Se impuso en Laguna Seca en el Súper Trofeo Lamborghini

JONATHAN CECOTTO CAPTURA OTRA VICTORIA EN LOS ESTADOS UNIDOS

El venezolano Jonathan Cecotto triunfó el domingo en la segunda carrera de la quinta fecha del Súper Trofeo Lamborghini Norteamérica que se disputó en el circuito de Laguna Seca, en California, éxito que compartió con su compañero de equipo en la formación Wayne Taylor Racing, el norteamericano Trent Hindmann.

El joven Jonathan Alberto Cecotto partió en la prueba dominical en la segunda fila y antes de completar la primera vuelta, asumió el mando del pelotón, se escapó en la vanguardia y además fijó la vuelta más rápida de la carrera, sin embargo, tras efectuar un impecable turno de manejo y entregar el auto en la primera posición absoluta, su coequipero no pudo conservar la ventaja, debiendo conformarse con el segundo lugar en la general y primeros en la división Pro.

Para Cecotto se trató de su tercera conquista del año después de las alcanzadas en Watkins Glen y Virginia International Raceway, aunque sus opciones de mantener abierta la lucha por el título absoluto en la categoría mayor Pro se vieron comprometidas al tener que abandonar en la competencia disputada el sábado, cuando problemas en los frenos obligaron a Trent Hindmann a detenerse, lo que impidió a Jonathan salir a la pista.

“En la segunda carrera empecé en la tercera posición – relató Jonathan Cecotto – y en la primera curva pude adelantar y poner el carro en primera posición. Hice la vuelta más rápida y cuando completé mi turno e ingresé a los pits, teníamos un buen margen, si bien mi compañero Trent terminó en la segunda posición. Al menos pudimos festejar en el podio, porque en la primera carrera ni pude salir de los pits: Trent Hindman entró para el cambio piloto pero confrontaba problemas con el freno y no pude seguir la carrera. Lástima que el sábado tuvimos esos problemas, de lo contrario habríamos alcanzado los dos triunfos que necesitábamos para llegar a la última fecha con posibilidades de luchar por el título”.

En la cita dominical que tuvo un recorrido de 31 giros a la pista de 3.8 kms de longitud, la dupla Cecotto-Hindmann cruzó la meta en la segunda posición absoluta y dominó en la división Pro, al superar a la pareja Lewis-Snow, podio que completó la formación Gdovic-Michimi. Jonathan Cecotto marcó la vuelta más veloz de la prueba al detener los relojes en 1’25”605, al fijarlo en la novena ronda.

El retador trazado de Monterrey volvió a resultar muy exigente para todos los competidores y en la prueba sabatina, la estadounidense Sheena Monk protagonizó un impresionante accidente en la temida curva conocida como “Sacacorchos”, al no poder detener su bólido, seguir de largo y pasar sobre la zona de seguridad hasta impactar contra el muro de protección, si bien la robusta estructura del Lamborghini Huracán resistió el violento impacto y la piloto escapó con lesiones de menor consideración.

El cierre del Súper Trofeo Lamborghini Norteamérica se efectuará el segundo fin de semana de noviembre en el circuito italiano de Vallelunga, escenario en el que además se desarrollará la gran final mundial que congregará a los mejores especialistas de las 4 zonas que conforman el certamen.

JONATHAN CECOTTO Se impuso en Laguna Seca en el Súper Trofeo Lamborghini was last modified: by

Loading...

JONATHAN CECOTTO Se impuso en Laguna Seca en el Súper Trofeo Lamborghini

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):