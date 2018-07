Doble podio en el Super Trofeo Lamborghini

JONATHAN CECOTTO TRIUNFÓ EN WATKINS GLEN

El venezolano Jonathan Cecotto se impuso en la cuarta fecha del Súper Trofeo Lamborghini Norteamérica, carrera disputada el sábado en el trazado de Watkins Glen, al norte de Nueva York, éxito que aseguró en dupla con el local Trend Hindmann y que les permite reengancharse en la lucha por el título 2018.

Jonathan Cecotto, al volante del Lamborghini Huracán Súper Trofeo EVO número 1 perteneciente a la formación Wayne Taylor Racing, partió desde la primera fila y en la primera curva pudo esquivar la máquina del japonés Shinya Michimi quien había salido desde la pole position, mientras Cecotto asumió la vanguardia en una brillante maniobra en la zona de Las Eses, posición que no abandonaría hasta cumplir su turno de manejo, entregándole el testigo a su compañero Hindmann quien completaría la faena para asegurar la victoria.

En la primera de las dos carreras del fin de semana en Watkins Glen, la pareja Hindmann-Cecotto arribó en la tercera posición en la general y segundos en la clase Pro, éxito que aseguró la dupla Spinelli-Pérez, al superar el auto conducido por Proto y Piscopo, conjunto que recibió una penalización de 7.5 segundos en los pits, mientras a 3.4 de la punta concluyeron Hindmann y Cecotto.

Después de un arranque poco productivo en Mid Ohio, el excelente fin de semana en Watkins Glen permite a la dupla Jonathan Cecotto y Trend Hindmann volver a la lucha por el título al ascender a la cuarta plaza y arribar a 35 puntos, vanguardia que conservan Madison Snow y Corey Lewis con 48 unidades, dos más que Taylor Proto y Edoardo Piscopo, tercera casilla que ocupan Brandon Gdovic y Shinya Michimi con 43.

El apellido Cecotto vuelve a alcanzar el triunfo en territorio estadounidense desde que el padre de Jonathan Alberto, Johnny, conquistara las 200 Millas de Daytona de motociclismo en 1976. Para el joven Jonathan Cecotto es además su cuarta conquista en el Súper Trofeo Lamborghini, después de las tres conquistas obtenidas en la campaña 2017 en el certamen europeo.

La tercera ronda del Súper Trofeo Lamborghini Norteamérica se disputará el 4 y 5 de agosto en el trazado Road America en Elkhart Lake, Wisconsin.

JONATHAN CECOTTO TRIUNFÓ EN WATKINS GLEN

