JONATHAN CECOTTO vuelve en la Final Mundial del Super Trofeo Lamborghini

El venezolano Jonathan Cecotto participará este fin de semana 25 y 26 de octubre en la Final Mundial del Super Trofeo Lamborghini, competencia que se disputará en el circuito español de Jerez, en la región de Andalucía.

Jonathan Cecotto, de 20 años de edad, integrante del equipo júnior de la firma italiana Lamborghini, estará al volante de un poderoso Huracán Super Trofeo, máquina que compartirá con el danés Frederik Schandorff, dupla que buscará la victoria en la división principal Pro.

Para Cecotto será su retorno a la competencia más importante del año para la casa de Santa Ágata, cita en la que se miden los mejores especialistas de los campeonatos de Europa, Asia, Medio Oriente y Norteamérica. En 2017 Jonathan hizo su estreno en la final mundial en la pista de Enzo y Dino Ferrari de Imola, en Italia, mientras el año pasado se celebró en Vallelunga, a las afueras de Roma.

Tanto en su primera campaña en la serie Super Trofeo Lamborghini en la que fue uno de los triunfadores en el certamen europeo, al igual que en 2018, cuando brilló en trazados de Estados Unidos, Cecotto buscará subir al podio en la clausura del torneo 2019.

Pese a no haber tenido acción a lo largo de la temporada, Jonathan Cecotto tendrá una inmejorable oportunidad para destacar en tierras españolas, acción que comenzará este mismo jueves 24 de octubre con el inicio de las prácticas y clasificaciones, mientras el viernes y sábado se disputarán las carreras entre los protagonistas de los torneos regionales, en tanto el domingo está pautada la gran final mundial.

El escandinavo Schandorrff tiene 22 años y junto a Cecotto defenderán a la escudería italiana Target Racing que es dirigida por Roberto Venieri, y ambos conformarán una de las duplas más jóvenes en la categoría estelar Pro. Esta campaña Schandorff fue el vencedor de la serie del Medio Oriente, se adjudicó las 24 Horas de Dubai y alcanzó una docena de triunfos.

La única ocasión en la que Jonathan Cecotto tuvo oportunidad de rodar en el circuito de Jerez fue en la temporada 2016, cuando lo hizo en unos entrenamientos privados a los mandos de un monoplaza de Fórmula 3. La pista tiene una longitud de 4.2 kilómetros.

En : Deportes