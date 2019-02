JORGE RODRÍGUEZ presentó “pruebas” de la conspiración liderada por el cnel.(r) Garcia Palomo

CARACAS.- El golpe de Estado era coordinado por el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo, quien fue detenido el 31 de enero en un operativo de inteligencia en Venezuela.

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció este jueves una rueda de prensa en la que mostró pruebas del plan de intento de golpe de Estado que ejecuta la derecha contra el presidente constitucional Nicolás Maduro, con participación de los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

El funcionario reveló que gracias a una operación de inteligencia venezolana fue detenido el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo, quien pretendía entrar al país para organizar un golpe de Estado militar.

“El vehículo en el que se desplazó García Palomo hacia nuestro país (Venezuela) fue puesto por la inteligencia venezolana” que logró su captura el pasado 31 de enero, de acuerdo con los datos ofrecidos por el ministro de Comunicación.

“Denunció que los Gobierno de Estados Unidos y Colombia soportaron las acciones golpistas”, una en mayo de 2018 en el marco de las elecciones presidenciales; y otra en enero de 2019, que ya ha sido frustrada.

#EnDirecto 🔴 | VP de Comunicación, Turismo y Cultura, @jorgerpsuv: Poderes fácticos de Colombia y EE.UU. soportaban las acciones terroristas de Oswaldo Valentín García Palomo #VenezuelaFirmaPorLaPaz pic.twitter.com/Tw9PMq0sHl — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 7, 2019

García Palomo declara sobre sus planes golpistas

En un material audiovisual, que forma parte de la investigación de la autoridades venezolanas, García Palomo confesó las operaciones militares que pretendía llevar sobre Venezuela, acepta su vinculación, y menciona a sus principales colaboradores.

En su testimonio, sometido a la prueba del polígrafo, reconoce que contactó en Colombia a un funcionario de la Central Intelligence Agency (CIA): “En Colombia me reuní con (el empresario venezolano) Parsifal de Sola y un policía nacional de ese país, quienes me dieron apoyo”.

“Ellos hacen su trabajo de conexión, militares, amigos de ellos, lo que permite armar un grupo importante para realizar la operación militar (…) los objetivos principales eran la Carlota, el Palacio Presidencial y la Red de Comunicaciones de Caracas (capital)”, acotó.

El excoronel de la Guardia Nacional detalló cómo se llevaría a cabo el atentado contra el presidente Nicolás Maduro, el cual ocurrió el 4 de agosto de 2018.

“El atentado perpetrado contra el presidente Maduro tuvo su entrenamiento en Colombia”, subrayó.

Asimismo, señaló a Osmán Alexis Delgado Tabosky de ser uno de los financistas de los equipos terroristas para efectuar el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro.

El ministro Rodríguez precisó que en lo que respecta a la más reciente operación el objetivo de derrocar al presidente Maduro debía concretarse el 27 de enero, luego el 31 de enero y finalmente el 3 de febrero, pero las acciones fueron frustradas.

fuente.telesur

JORGE RODRÍGUEZ presentó “pruebas” de la conspiración liderada por el cnel.(r) Garcia Palomo was last modified: by

Loading...

JORGE RODRÍGUEZ presentó “pruebas” de la conspiración liderada por el cnel.(r) Garcia Palomo

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):