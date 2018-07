José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional (AN), consideró este lunes que la inflación superará la cifra de 100.000 % a finales de 2018.

Guerra se refirió a la información ofrecida por el diputado Alfonso Marquina en la que aseguraba que la inflación acumulada hasta junio es de 46.305 %.

El parlamentario manifestó que la inversión del gobierno nacional para sacar los billetes del nuevo cono monetario se perdió por la acelerada subida de la inflación.

“Con una inflación que claramente va a superar el 100.000% al cierre de 2018, los 300 millones de dólares que costaron los nuevos billetes del cono monetario se perdieron ya”, dijo en su cuenta Twitter.

Asimismo, exhortó a la invocación de la Ley Contra la Corrupción para “castigar” a los responsables del “daño” a la moneda. “Toca invocar la Ley Contra la Corrupción y castigar a quienes causaron un daño gigantesco al patrimonio público”.

Alfonso Marquina informó este lunes que la inflación de enero a junio de 2018 alcanzó la cifra de 4.684,3%. “La inflación interanual de junio 2017 a junio 2018 está en 46.305%”, explicó.

José Guerra: La inflación superará el 100.000 % al cierre del año was last modified: by

Loading...

José Guerra: La inflación superará el 100.000 % al cierre del año

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):