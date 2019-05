José Toro Hardy explica porqué no hay gasolina en Venezuela

Petróleos de Venezuela posee seis refinerías en todo el país, de las cuales solo funciona Amuay, que está ubicada en el estado Falcón. Esta solo opera a 10% de su capacidad, asegura el economista. En Venezuela se estarían produciendo alrededor de 30.000 barriles diarios de gasolina, por lo que no se cubre la demanda de los 23 estados.

Señala que la producción de gasolina también se ha visto afectada por las sanciones impuestas por la comunidad internacional, pues Venezuela debe importar por lo menos 110.000 barriles de gasolina y Pdvsa no cuenta con las divisas necesarias para pagar. «La comunidad internacional evita prestarle dinero a la nación porque no tiene capacidad de pago, se encuentra en default«, añade José Toro Hardy.

La escasez de combustible afecta la distribución de alimentos, la producción de la empresa privada, la generación de electricidad y todos los aspectos en la vida de los venezolanos. Toro Hardy reitera que la solución comienza con un cambio de gobierno, de lo contrario no se podrá mejorar el abastecimiento de gasolina.

Indica que el problema que vive hoy la nación empezó con paro petrolero en 2002, durante el mandato de Hugo Chávez. En ese año el presidente despidió a casi todos los empleados con experticia para operar la empresa estatal. «Desde entonces no hay personal calificado y no se realiza mantenimiento a las plantas», afirma.

La red social Twitter se ha hecho eco de lo que vive la población para abastecer sus vehículos de gasolina en todo el país; a veces hasta tres días de cola. En algunas estaciones de servicio los conductores han protagonizado fuertes discusiones.

