Jueza de EEUU sentenció al delincuente prófugo Rafael Ramírez a pagar 1.400 millones dólares por fraude

MIAMI, FLORIDA.- Una jueza federal ordenó esta semana a un exministro de Petróleo de Venezuela que pague a los dueños de una compañía desaparecida de Houston 1.400 millones de dólares como compensación en una demanda por fraude, aunque no está claro si el pago se realizará en algún momento.

La jueza de distrito Lee Rosenthal emitió el fallo el miércoles 13 de febrero, después de que Rafael Ramírez no impugnó los reclamos de Harvest Natural Resources, según una opinión que acompaña la decisión.

James Edmiston, ex presidente ejecutivo y director de Harvest Natural, dijo el jueves que estaba satisfecho con la orden. “La pregunta de los 1.400 millones de dólares” es si los accionistas de Harvest alguna vez recibirán un pago de Ramírez, agregó.

En un mensaje a Reuters, Ramírez dijo que no estaba sorprendido por la orden, pero no quiso hacer más comentarios.

La demanda de Harvest sostuvo que Venezuela no permitió que la compañía vendiera sus activos en el país desde 2012, lo que la llevó a perder 472 millones. Acusó a Ramírez y a otros de buscar un soborno de 10 millones de dólares para aprobar la transacción.

Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a Harvest, cifra que triplicó esta semana.

Ramírez fue nombrado ministro de Petróleo por el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y sirvió en el puesto hasta 2014. Luego fue embajador del país ante Naciones Unidas, pero dejó el cargo tras ser acusado de corrupción por funcionarios venezolanos en medio de una purga de ejecutivos de la petrolera estatal PDVSA.

Rafael Ramírez, el expresidente de Pdvsa, fue declarado de tratar de extorsionar a la compañía petrolera Harvest Natural Resources, de Houston, Texas, por lo que deberá pagar 1.420 millones de dólares a esa compañía, según decisión de una corte de la localidad.

De acuerdo con la información publicada por el periodista Steven Bodzin en Redd Latam, y según información soportada por expedientes de la corte, el expresidente de Pdvsa nunca se presentó para defenderse.

La empresa estadouniddense, demandó a Ramírez junto con Juan José García, consultor radicado en Florida, y Eulogio Del Pino, quien sucedió a Ramírez como jefe de Pdvsa, por haber impedido que Harvest vendiera sus activos venezolanos por USD 725 millones en 2012.

Harvest dijo en los documentos de la corte que se negó a pagar a los ejecutivos 10 millones de dólares en sobornos, y como resultado, terminó teniendo que vender su propiedad por sólo 255 millones de dólares.

Harvest estaba programado para vender a la compañía petrolera estatal indonesia Pertamina, pero García supuestamente exigió sobornos tanto de Harvest como de Pertamina en nombre de Ramírez. Cuando no los recibió, las autoridades venezolanas pusieron nuevos obstáculos al acuerdo que llevó a Indonesia a retirarse, dijo Harvest.

En 2013, Harvest aceptó vender a la unidad de Recursos Petrolíferos de Pluspetrol Petroandina por 400 millones de dólares, pero eso también fracasó después de que se negaron a pagar sobornos, dijo la compañía. Finalmente, Harvest fue vendida a CT Energy Holding, una empresa controlada por el industrial venezolano Oswaldo Cisneros.

Rafael Ramírez, quien fue presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014, nunca compareció en la Corte del Distrito Sur de Texas, EEUU, para impugnar el caso, a pesar de haber sido notificado en su residencia en Nueva York hace un año.

El tribunal dictó una sentencia en rebeldía contra él en enero por un importe de 472 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios. Harvest pidió al tribunal que triplicara esa cantidad sobre la base de que eran víctimas de extorsión, y el tribunal acordó ayer aumentar la sentencia a 1.420 millones de dólares, más los honorarios de los abogados y otros gastos en los que incurra Harvest para cobrar la sentencia.

Harvest despidió a los otros acusados “sin prejuicios”, lo que significa que puede volver a proseguir con sus casos en el futuro.

Ramírez fue jefe de Pdvsa y ministro de petróleo y energía, y a veces ocupó otros cargos en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Maduro lo envió a los Estados Unidos como representante ante las Naciones Unidas. Cuando Ramírez fue reemplazado en la ONU, dejó los EEUU y se ha negado a decir a los periodistas dónde está.

Jueza de EEUU sentenció al delincuente prófugo Rafael Ramírez a pagar 1.400 millones dólares por fraude was last modified: by

