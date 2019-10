Jugador de la selección inglesa fue pillado en el Casino mientras Inglaterra perdía ante la República Checa

El pasado fin de semana no hubo partidos en las principales competencias de fútbol en Europa, puesto que muchos jugadores estaban convocados con sus selecciones nacionales para disputar, en algunos casos, encuentros de la fase clasificatoria al Euro 2020 y, en otros, simplemente amistosos.

Es el caso de Venezuela, que se enfrentó en encuentro amistoso a Bolivia y Trinidad y Tobago. El combinado nacional pudo aprovechar el buen momento de los jugadores del Granada CF, Darwin Machís y Yangel Herrera, quienes fueron clave en la victoria del modesto conjunto español ante el FC Barcelona en La Liga y que también anotaron con la selección venezolana.

En Europa andan con las últimas rondas para clasificar al Campeonato Europeo de fútbol, el Euro 2020, que se disputará por varias ciudades del Continente del 12 de junio al 12 de julio del año próximo.

Una de esas selecciones es Inglaterra. El equipo que dirige Gareth Southgate había tenido una excelente actuación hasta el momento. Había ganado los 4 primeros partidos y, en el encuentro que había disputado con anterioridad en Londres, ante la República Checa, el resultado fue 4-0 a favor de los ingleses. Sin embargo, el enfrentamiento del pasado viernes que se disputaba en Praga terminó con un 2-1 para los checos, y eso que el encuentro empezó con un penal a favor de los ingleses en el minuto 5 que les puso por delante en el marcador.

Y mientras Inglaterra protagonizaba la que ha sido su primera derrota en partidos clasificatorios en 10 años, uno de sus jugadores nacionales se dejaba ver en las mesas de poker del casino.

James Maddison había sido convocado por Southgate para disputar los partidos de Inglaterra ante la República Checa y Bulgaria. Sin embargo, apenas unas horas antes de que el equipo volase a la capital checa para enfrentar el primero de estos compromisos, la federación de fútbol inglesa anunciaba la baja de Maddison por estar afectado por un virus.

Pese a encontrarse “demasiado mal” como para poder jugar, el joven futbolista fue visto al poco tiempo en un casino de la ciudad inglesa de Leicester. Mientras él se encontraba en las mesas, Inglaterra caía derrotada ante la República Checa. Ni siquiera se preocupó por ver el partido de sus compañeros.

Reconocido por los asistentes al casino, fue fotografiado y las imágenes se filtraron al tabloide The Sun. Unas imágenes que no han sentado nada bien ni a la opinión pública ni, según medios británicos, al seleccionador nacional.

Es sabido que el jugador del Leicester City es un gran aficionado al poker, y no es el único futbolista de élite que se siente atraído por los naipes, es más, hay quien opina que estos deportistas tienen habilidades innatas para este juego. El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, por ejemplo, es un notable jugador; el pasado mes de agosto, ganó más de €350,000 y quedó segundo en un torneo en el que también participaba su compañero de equipo Arturo Vidal. El chileno también consiguió buenos resultados.

Maddison tampoco es el primer jugador que es “cazado” divirtiéndose mientras su equipo sufre una derrota. Le sucedió al galés Gareth Bale hace unos meses cuando, estando de baja por lesión, fue visto jugando al golf mientras el Real Madrid perdía ante el Tottenham. Muchos recordarán también cuando, en el infame 7-1 de Alemania sobre Brasil en las semifinales del Mundial de 2014, Neymar Jr., lesionado, cambió el partido por unas partidas con amigos. Por suerte para el brasileño, luego logró resarcirse ayudando a Brasil a ganar su primer Oro olímpico.

El problema para Maddison es que su gesto se ha tomado como una falta de respeto por parte de los aficionados ingleses. La opinión pública tiene mucha influencia en la selección inglesa, igual que el equipo la tiene sobre los aficionados. El jugador de 22 años había sido convocado con la selección absoluta con anterioridad, pero no había llegado a jugar. En esta ocasión, sus buenas actuaciones con el Leicester City habían hecho que los aficionados estuvieran pidiendo que Southgate contase con él. Sin embargo, este episodio puede dar al traste con las aspiraciones en la selección. Por el momento, el seleccionador nacional se ha mostrado bastante comprensivo, achacando el error a la corta edad del jugador, pero queda por ver si será incluido en la próxima convocatoria de los ingleses.

