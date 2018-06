Julia Roberts se estrena en Instagram y causa revuelo

Corre Selena Gómez, ha llegado una nueva reina de Instagram que posiblemente podría destronarte. La novia de América, Julia Roberts, se abrió una cuenta en la red social y en tan solo 24 horas acumuló más de 450 mil seguidores.

En su primera publicación, la actriz compartió un mensaje de amor. Sentada sobre el césped, fresca y natural con su característica sonrisa, la famosa vistió un suéter negro con la palabra “LOVE” y acompañó la imagen con el título “Hello”.

Pocas horas después la intérprete hizo su segunda aparición en la red social y subió una foto junto con una amiga estilista, Elizabeth Stewart, en la que ambas visten una camiseta que dice: “No puedes hacer feliz a todo el mundo. No eres un aguacate”.

La actriz sorprendió con su nueva incursión en las redes, ya que siempre ha intentado mantener su intimidad y resguardar su vida privada.

Esta es su primera y única cuenta pública y ya tiene más de medio millón de seguidores.

Quizás Julia se dio cuenta de la importancia que tienen la redes sociales en la actualidad y que es una importante herramienta para promocionar sus proyectos y causas.

