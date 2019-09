Julianne More Llega al Cine con «El Pasado que nos Une»

deberá afrontar un pasado del que huyó tiempo atrás.

Bart Freundlich, es director, guionista y productor cuyos créditos incluyen: Wolves,

The Rebound, Trust The Man, Catch That Kid, World Traveler, y su película debut

de Sundance, The Myth of Fingerprints. Por su larga trayectoria, Freundlich,

realizó el trabajo de la dirección del filme haciendo énfasis en la creatividad dentro

del guión bajo la inspiración de una gran selección de actores.

La historia trata las áreas grises de la vida, y la idea de que lo que es moralmente

correcto o incorrecto pueden confundirse. Este libreto, comparte ideas que

motivan a la familia, siendo completamente un idioma universal, sin importar la

ubicación geográfica en el que se encuentren.

Cines Unidos anuncia el estreno de esta grandiosa película, que propone captar la

atención del espectador, a partir del próximo viernes 11 de octubre en todas las

salas de cine a nivel nacional.