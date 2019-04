Julio Urías ponchó a nueve en triunfo de los Dodgers

Julio Urías impuso una marca personal con nueve ponches y permitió apenas un hit en seis entradas, Cody Bellinger sacudió su décimo jonrón y Max Muncy también se volí la barda para ayudar a los Dodgers de Los Ángeles a derrotar el jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee y prolongar a cinco su racha de triunfos.

Bellinger se enredó con un lanzamiento del relevista Matt Albers (1-1) en cuenta de 3-2 y lo depositó en el bullpen de los Dodgers en la sexta entrada. Muncy le siguió con un tablazo de dos anotaciones que aterrizo encima del bullpen de los Cerveceros en el jardín izquierdo.

Fue todo el respaldo que necesitó el mexicano Urías (1-1).

Los Cerveceros vieron a un Urías completamente distinto al que vencieron 8-5 en Dodger Stadium hace seis días, cuando admitió seis carreras, cinco limpias, y seis hits.

Orlando Arcia conectó un sencillo a jardín derecho con dos outs en el quinto episodio, el único imparable que permitió el zurdo.

Caleb Ferguson trabajó en blanco el séptimo inning. Joe Kelly ingresó con un out y un corredor a bordo en la octava entrada y salió del problema gracias al certero tiro del jardinero izquierdo Alex Verdugo al plato para retirar a Hernán Pérez.

Kenley Jansen trabajó el noveno episodio para su sexto rescate a pesar de admitir el 10mo cuadrangular de la campaña de Christian Yelich.

Por los Dodgers, los mexicanos Julio Urías y Alex Verdugo de 1-0 cada uno. El puertorriqueño Enrique Hernández de 4-0.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jesús Aguilar de 4-1; Hernán Pérez de 3-1; Orlando Arcia de 3-1. El cubano Yasmani Grandal de 4-0.

