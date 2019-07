Para la Justicia no hay dudas: Alberto Nisman fue víctima de un homicidio. En este sentido falló la Sala II de la Cámara Federal porteña, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. Para los camaristas el ex fiscal fue asesinado como “directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la Unidad Fiscal de Investigación del atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA“, acusando de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gobierno.

También quedó firme la acusación contra Diego Lagomarsino, procesado como partícipe necesario del asesinato del ex fiscal. Y los camaristas confirmaron el procesamiento contra los custodios de Nisman, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dos de ellos como encubridores, al no cuidar como corresponde al fiscal muerto en enero de 2015.

La Cámara Federal porteña respondió a la apelación de la defensa de los cuatro policías acusados por el juez Julián Ercolini y también a un pedido de Pablo Lanusse, abogado de Sara Garfunkel madre de Nisman quien pidió entre otras cosas, que se impute a Cristina Kirchner como partícipe del plan criminal que terminó con la vida del ex fiscal.

En un fallo de 39 páginas, los jueces Irurzun y Bruglia concluyeron que Alberto Nisman “fue víctima de un homicidio“, desestimando la tesis sobre su suicidio: “es falso plantear que tenía temor de ir a exponer al Congreso”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.

fuente. Lucía Salinas, El Clarín

Justicia Argentina confirma que Alberto Nisman fue asesinado por denunciar a Cristina Kirchner was last modified: by

En : Noticias Internacionales