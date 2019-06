La Ciencia revela porque los zancudos o mosquitos eligen a quién picar

Definitivamente lo han logrado, un científico de la Universidad de Wageningen presentó su investigación sobre el porqué los mosquitos solo pican a ciertas personas, y al parecer tendría relación con algo que ni siquiera te imaginas.

Todos nos hemos preguntado en más de alguna ocasión porqué los insectos no pican a todas las personas, y esto es lo que el experto Joop Van Loon ha intentado explicar de forma científica, para así acabar con todos los mitos que surgen con respecto a este cuestionamiento.

De acuerdo al investigador, los mosquitos tienen este extraño comportamiento se relaciona por los diversos compuestos químicos los cuales varían según la persona, los cuales son producidos por las diversas colonias de bacterias y microbios que habitan en nuestra piel.

Mosquitos eligen a las personas

Según explica en forma más detallada Van Loon, todas las bacterias que las personas solemos tener en nuestro cuerpo transforman las diversas secreciones de las glándulas sudoríparas en compuestos totalmente volátiles los cuales son trasladados a través del aire hasta el sistema olfativo de los mosquitos el cual está ubicado en la parte superior de su cabeza.

Todo esto hace genera que los mosquitos puedan percibir todas las características de una persona a través de sus órganos sensoriales, los cuales les permiten percibir a un humano a más de 50 metros de distancia.

Adicionalmente, los insectos pueden lograr percibir diversos factores sobre nosotros a través del Dióxido, como la temperatura de la piel o la cantidad de vapor de agua que emerge a través de nuestros poros, la cuales son factores determinantes para que un mosquito se decida en picar o no a un grupo de personas.

Finalmente para Van Loon, cuando exhalamos Dióxido de Carbono a través de nuestros pulmones, este no se mezcla inmediatamente con el aire, si no que existe un tiempo en el cual se mantienen totalmente separados y es ahí cuando los mosquitos logran detectar a sus posibles víctimas.

Con información de Fwayer

La Ciencia revela porque los zancudos o mosquitos eligen a quién picar was last modified: by

En : Salud y Vida Sana