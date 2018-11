BUENOS AIRES, ARGENTINA.- La CONMEBOL lo ha dejado claro! La final River-Bocase jugará el 8 o 9 de diciembre y fuera de Argentina, a través de un comunicado dirigido a los presidentes de los clubes participantes.

Nota entregada por el Presidente de la CONMEBOL a los presidentes de los clubes River Plate y Boca Juniors en la reunión del martes 27 en la sede la de CONMEBOL, en Paraguay. pic.twitter.com/qNBYTRZXx6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 27 de noviembre de 2018

La CONMEBOL lo ha dejado claro! La final River-Boca se jugará el 8 o 9 de diciembre y fuera de Argentina was last modified: by

Loading...

La CONMEBOL lo ha dejado claro! La final River-Boca se jugará el 8 o 9 de diciembre y fuera de Argentina

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):