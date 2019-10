«La noche de las dos lunas» se estrena el próximo 25 en Venezuela

Una trama que capturará al espectador rápidamente, pues es una película que aborda el tema de la maternidad y las familias no convencionales

Lo que muchos fanáticos del cine venezolano estaban esperando, el próximo 25 de octubre se estrena «La noche de las dos lunas» en el territorio nacional, el segundo largometraje dirigido por Miguel Ferrari y protagonizado por Prakriti Maduro, Mariaca Semprún, Luis Gerónimo Abreu y Albi de Abreu. Este martes 8 de octubre, el director del film junto a sus principales personajes sostuvieron un encuentro con los medios venezolanos, donde compartieron anécdotas durante la grabación. En el «cine foro» estuvieron presentes Ferrari y Luis Gerónimo, mientras que Albi, Mariaca y Prakriti compartieron por medio de una «video llamada». «El estreno de la película en España fue un gran éxito, cuatro semanas en cartelera que eso es todo un éxito para una película venezolana-española» fueron las palabras del director venezolano, quien al mismo tiempo manifestó su felicidad por la gran receptividad de la producción. Además, reveló que deseaba realizar una película que tuviese algo que ver con el «agua o romper fuente» y lo contrastó con un hecho que llamó su atención, pues «un día determinado se iban a ver dos lunas en el cielo porque marte se iba a acercar mucho a la tierra, eso es científicamente imposible, pero la gente se creyó lo de ese día para ver las dos lunas en el cielo y todo eso me pareció un poco alucinante y mezclarlo con esto que tiene un poco de realismo mágico» agregó el ganador de un «Premio Goya». Una trama que capturará al espectador rápidamente, pues es una película que aborda el tema de la maternidad y las familias no convencionales. «En esta película realmente no hay ni un lado bueno, ni un lado malo y eso a mi me gusta porque nos pone a todos como seres humanos a darnos cuenta de que sencillamente son las circunstancias las que nos ponen a decidir» expresó el actor venezolano Albi de Abreu. Asimismo, Prakriti confesó que su decisión de ser madre a través de la «fecundación In Vitro» fue luego de participar en «La noche de las dos lunas». Por su parte, Luis Gerónimo Abreu confesó que al instante en el que Ferrari le ofreció participar en la producción, sin leer el guión acepto la propuesta, pues desde hace tiempo deseaba trabajar con el director. Igualmente, tanto los actores, como el director manifestaron su deseo porque el cine venezolano se expanda y cuente con el apoyo de los gobernantes, pues «el cine es la carta de identidad de cualquier país». El estreno de la película nominada a los «Premios Goya» se realizará el próximo 25 de octubre en más de 40 salas de «Cines Unidos» a nivel nacional. Si quieren saber mas no dejes seguir : @mundodpelicula

«La noche de las dos lunas» se estrena el próximo 25 en Venezuela was last modified: by

En : Gente