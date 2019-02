La aplicación de mensajería más usada del mundo sigue actualizandose con miras a eliminar las noticias falsas en conjunto con facebook, esta vez se ha podido conocer que la misma se actualizará pronto .

Según la gente de Wabetainfo, web que sigue los pasos a las actualizaciones de Whatsapp, este martes 12 de febrero se pudo conocer que la nueva función seguirá centrandose cómo las últimas en la administración de grupos y difusión de mensajes.

Está vez agregará la particular opción que le dará la autoridad al usuario a rechazar ser agregado de forma anónima y/o sin permis a un grupo.

El usuario podrá elegir si pertenecer o nó al grupo que lo agregan, asímismo tendrá un máximo de 72 horas para decidir si acepta o no la invitación al grupo.

La nueva actualización de WhatsApp se la pondrá más difícil a los “cadeneros” was last modified: by

Loading...

La nueva actualización de WhatsApp se la pondrá más difícil a los “cadeneros”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):