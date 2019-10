La OMS advierte de una posible pandemia global sin precedentes que estaría por ocurrir

De acuerdo a informaciones reveladas por investigadores tanto del Banco Mundial como de la Organización Mundial para la Salud (OMS) una pandemia global es muy probable que se suceda en cualquier momento, con resultados que devendrían en un cambio a nivel mundial de cómo vemos la vida en la actualidad.

Los especialistas mencionaron como ejemplo la pandemia de gripe española de 1918, que causó la muerte de 50 millones de personas. En el mundo actual, con la gran cantidad de personas que a diario se mueven de un lugar a otro en aviones, una pandemia podría extenderse por todo el planeta en menos de 36 horas y matar a entre 50 y 80 millones de personas.

Anteriormente un estudio del Reino Unido reveló la cantidad de superbacterias que son altamente resistentes a los antibióticos conocidos y para las cuales NO EXISTE cura, en estos casos una simple gripe podría matar nuevamente a millones cómo lo hizo la gripe española.

Un grupo internacional de expertos del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes de pandemias que podrían matar a decenas de millones de personas y causar estragos en la economía global, por lo que instaron a que los gobiernos estén preparados para mitigar los riesgos, informa Reuters.

«Un patógeno de rápido movimiento tiene el potencial de matar a decenas de millones de personas, perturbar las economías y desestabilizar la seguridad nacional», dijeron los expertos en su informe, asegurando que la posibilidad de una amenaza de este tipo es real.

Cada vez más difíciles de controlar

Según el informe presentado, enfermedades como el ébola, la gripe y el síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés) son cada vez más difíciles de controlar, debido a la interferencia de conflictos prolongados, Estados debilitados y problemas de migración. De producirse una epidemia, muchos sistemas de salud colapsarían, sobre todo los de países con un bajo nivel de desarrollo.

«La pobreza y la vulnerabilidad exacerban los brotes de enfermedades infecciosas y contribuyen a crear las condiciones para que las pandemias se propaguen», dijo el director ejecutivo interino del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado a los gobiernos a que inviertan en el fortalecimiento de los sistemas de salud, investigación, desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación rápida.

